Чоловік зробив ДНК-тест і дізнався правду про своїх дітей, яку приховували 13 років (фото)

Житель провінції Хенань (Китай) на ім'я Чжоу розлучився з дружиною після шокуючого відкриття. Зроблений ним тест ДНК показав, що він не є біологічним батьком своїх трьох дочок.

Жінку також звинуватили в порушенні цивільного кодексу. Про це пише Mothership.

Чоловік багато років працював далеко від дому, щоб утримувати сім'ю. Але одного разу під час сварки з троюрідним дядьком у Чжоу виникли підозри. Сусід помітив, що діти дуже схожі на цього родича.

У підсумку Чжоу таємно зробив ДНК-тест, який підтвердив його найгірші побоювання — жодна з дочок не була йому рідною. Дружина відмовилася коментувати ситуацію, а ймовірний біологічний батько дітей відмовився здавати аналіз.

Після викриття чоловік подав на розлучення і зажадав у колишньої дружини 150 тисяч юанів (близько 878 000 грн). Спочатку жінка відмовилася платити і переїхала до двоюрідного дядька Чжоу, але в серпні 2025 року погодилася виплачувати по 10 тисяч юанів щорічно (приблизно 58 000 грн) протягом 15 років.

Як повідомляє China.com, жінку також звинуватили в порушенні цивільного кодексу. Зокрема, статті 1165 (відповідальність за порушення прав іншої особи) і статті 8 (заборона дій, що порушують закон, громадський порядок і моральність).

Юристи зазначають, що вимога Чжоу про компенсацію є законною, оскільки дружина свідомо приховувала правду про батьківство понад 13 років.

