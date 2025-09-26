Мужчина сделал ДНК-тест и узнал правду о своих детях, которую скрывали 13 лет (фото)

Житель провинции Хэнань (Китай) по имени Чжоу развелся с женой после шокирующего открытия. Сделанный им тест ДНК показал, что он не является биологическим отцом своих трех дочерей.

Related video

Женщину также обвинили в нарушении гражданского кодекса. Об этом пишет Mothership.

Мужчина много лет работал вдали от дома, чтобы содержать семью. Но однажды во время ссоры с троюродным дядей у Чжоу возникли подозрения. Сосед заметил, что дети сильно похожи на этого родственника.

В итоге Чжоу тайно сделал ДНК-тест, который подтвердил его худшие опасения — ни одна из дочерей не была ему родной. Жена отказалась комментировать ситуацию, а предполагаемый биологический отец детей отказался сдавать анализ.

После разоблачения мужчина подал на развод и потребовал у бывшей супруги 150 тысяч юаней (около 878 000 грн). Сначала женщина отказалась платить и переехала к двоюродному дяде Чжоу, но в августе 2025 года согласилась выплачивать по 10 тысяч юаней ежегодно (примерно 58 000 грн) в течение 15 лет.

После разоблачения мужчина подал на развод и потребовал у бывшей супруги 150 тысяч юаней Фото: Weibo

Как сообщает China.com, женщину также обвинили в нарушении гражданского кодекса. В частности, статьи 1165 (ответственность за нарушение прав другого лица) и статьи 8 (запрет действий, нарушающих закон, общественный порядок и нравственность).

Юристы отмечают, что требование Чжоу о компенсации является законным, так как супруга сознательно скрывала правду об отцовстве более 13 лет.

Ранее Фокус сообщал, что начальница влюбилась в подчиненного и "подарила" ему $420 тысяч на развод. Спустя год китаянка попыталась вернуть свои деньги, обратившись в суд.

Также стало известно, что родители хотели назвать сына "Brfxxccxxmnp…", но закон их остановил. В Швеции государство особенно строго относится к этому вопросу. В стране действует закон об именах, который обязывает родителей регистрировать имя ребенка в течение трех месяцев после рождения, а все варианты проходят проверку в государственных органах.