Пара взяла опеку над "суперспокойной" собакой: они осознали ошибку слишком поздно (видео)

Пара Карен и Дэйв из Нью-Йорка (США) приютили ретривера Чеддера несколько месяцев назад. Разведчик собак обещал будущим супругам приветливого пса, но впоследствии стало ясно, что это была ошибка.

Женщина рассказывает, что несмотря на спокойствие, собака проявляет постоянный интерес ко всему вокруг. Соответствующий ролик с действиями ретривера пара обнародовала в Instagram.

Видео с Чеддером и его характером стало вирусным — набрало почти 500 тыс. просмотров. На видео показано, как Чеддер сперва мирно сидит на руках у хозяев, а потом устраивает настоящий хаос — бешеные забеги по квартире, бесконечные прыжки на кровать и диван и желание постоянно поиграть.

В комментарии для Newsweek пара рассказала, что когда они знакомились со щенками у заводчика, то сомнений в выборе собаки не было. Чеддер сам подбежал к Каре, позволил взять себя на руки, спокойно прижался и даже подарил несколько "щенячьих поцелуев".

"Глядя, как он ведет себя со своими братьями, мы сразу поняли, что у него нежный, уравновешенный характер. И дома первые несколько дней он оставался таким же спокойным", — вспоминает Кара.

Но вскоре пара поняла, что этот "тихий ангел" лишь притворялся. На кадрах видно, как Чеддер тянет пастью одеяла, рвет туалетную бумагу и толкает лапами зеркало, едва не опрокинув его.

"Как только он освоился, мы увидели его игривую, озорную натуру", — смеется Кара.

Несмотря на перевоплощение из "самого спокойного" щенка в настоящего непоседу, влюбленная пара в восторге от собаки. Они говорят, что он остается тем самым милым, любящим щенком, который "уже принес столько радости в нашу жизнь".

Реакция соцсетей

Комментаторы шутят, что история Чеддера — это типичный "золотистый план обмана". Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Стандартная тактика золотистых ретриверов. Работает всегда";

"Лучший способ их покорить!";

"Да он в тот день просто устал";

"Выбирайте собаку ответственно, ведь может быть ураган";

"А Чеддер и должен был быть таким: щенок вырастает и ему все интересно".

