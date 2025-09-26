Пара взяла опіку над "суперспокійним" собакою: вони усвідомили помилку запізно (відео)

Пара Карен і Дейв з Нью-Йорка (США) прихистили ретривера Чеддера кілька місяців тому. Розвідник собак обіцяв майбутньому подружжю привітного пса, та згодом стало ясно, що це була помилка.

Жінка розповідає, що попри спокійність, собака проявляє постійну цікавість до всього довкола. Відповідний ролик з діями ретривера пара оприлюднила в Instagram.

Відео з Чеддером і його характером став вірусним — набрав майже 500 тис. переглядів. На відео показано, як Чеддер спершу мирно сидить на руках у господарів, а потім влаштовує справжній хаос — шалені забіги по квартирі, нескінченні стрибки на ліжко й диван і бажання постійно погратися.

У коментарі для Newsweek пара розповіла, що коли вони знайомилися з цуценятами у заводчика, то сумнівів у виборі собаки не було. Чеддер сам підбіг до Кари, дозволив узяти себе на руки, спокійно пригорнувся й навіть подарував кілька "щенячих поцілунків".

"Дивлячись, як він поводиться зі своїми братами, ми відразу зрозуміли, що він має ніжний, врівноважений характер. І вдома перші кілька днів він залишався таким же спокійним", — згадує Кара.

Та незабаром пара зрозуміла, що цей "тихий янгол" лише прикидався. На кадрах видно, як Чеддер тягне пащею ковдри, рве туалетний папір і штовхає лапами дзеркало, ледь не перекинувши його.

"Щойно він освоївся, ми побачили його грайливу, пустотливу натуру", — сміється Кара.

Попри перевтілення з "найспокійнішого" цуценяти у справжнього непосиду, закохана пара в захваті від собаки. Вони кажуть, що він залишається тим самим милим, люблячим цуценям, яке "вже принесло стільки радості в наше життя".

Реакція соцмереж

Коментатори жартують, що історія Чеддера — це типовий "золотистий план обману". Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Стандартна тактика золотистих ретриверів. Працює завжди";

"Найкращий спосіб їх підкорити!";

"Та він того дня просто втомився";

"Обирайте собаку відповідально, адже може бути ураган";

"А Чеддер і мав бути таким: цуцик виростає і йому все цікаво".

