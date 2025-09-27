Новые друзья Оушена: дерзкое ограбление ювелирного магазина попало на камеры (видео)

В американском городке Сан-Рамон (штат Калифорния) камеры зафиксировали разбойное ограбление ювелирного магазина группой из 25 человек. Преступники использовали пистолеты, биты и ломы для кражи ценностей.

Related video

Сейчас полиция и владельцы оценивают прямые убытки от похищенного на более $1 млн (41,3 млн грн), сообщает ABC News.

Журналисты пишут, что преступление произошло в понедельник, 22 сентября, в магазине Heller Jewelers. На камерах заметно, что в помещение ворвались около 25 мужчин в масках, которые были вооружены молотками, сумками и даже пистолетами.

Грабители разбивали стеклянные витрины и хватали драгоценности. После чего они покинули место преступления на шести автомобилях, по словам свидетелей.

"Когда они ворвались, то фактически взяли магазин под контроль, забирая все украшения, которые могли", — говорит журналистам лейтенант полиции Сан-Рамона Майк Пистелло

Он пояснил, что после предыдущего ограбления в 2023 году магазин установил двери, которые автоматически блокируются. Когда нападавшие зашли, дверь закрылась, поэтому, чтобы выбраться, преступники начали стрелять.

Сейчас правоохранители уже задержали семерых подозреваемых, среди них есть несовершеннолетний. В целом возраст задержанных колеблется от 17 до 31 года, говорят в полиции.

"Это — не первое их преступление. У нас есть свидетельства, что подозреваемые могут быть причастны к другим подобным ограблениям", — отметил лейтенант Пистрелло.

Также копы изъяли часть награбленного и вещественные доказательства, поиск других подозреваемых продолжается. По свидетельствам очевидцев, часть из нападавших была белыми, а другая — чернокожими.

Ранее Фокус сообщал, что в США толпа неизвестных ограбила поезд. Правоохранители прибыли на вызов лишь спустя некоторое время, а грабители к этому моменту уже накивали пятки.

Впоследствии стало известно, как вор пришел грабить ювелирку, и попал в конфуз. В указанный день спрятался в торговом центре до его закрытия, надел маску из фильма "Крик" и пробрался в магазин.