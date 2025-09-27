Нові друзі Оушена: зухвале пограбування ювелірної крамниці потрапило на камери (відео)

В американському містечку Сан-Рамон (штат Каліфорнія) камери зафіксували розбійне пограбування ювелірної крамниці групою з 25 осіб. Злочинці використовували пістолети, бити та ломи для крадіжки цінностей.

Наразі поліція та власники оцінюють прямі збитки від викраденого на понад $1 млн (41,3 млн грн), повідомляє ABC News.

Журналісти пишуть, що злочин стався у понеділок, 22 вересня, в магазині Heller Jewelers. На камерах помітно, що до приміщення увірвалися близько 25 чоловіків у масках, які були озброєні молотками, сумками та навіть пістолетами.

Грабіжники розбивали скляні вітрини й хапали коштовності. Після чого вони покинули місце злочину на шести автомобілях, за словами свідків.

"Коли вони увірвалися, то фактично взяли магазин під контроль, забираючи всі прикраси, які могли", — говорить журналістам лейтенант поліції Сан-Рамона Майк Пістелло

Він пояснив, що після попереднього пограбування у 2023 році магазин встановив двері, які автоматично блокуються. Коли нападники зайшли, двері зачинилися, тож, щоб вибратися, злочинці почали стріляти.

Наразі правоохоронці вже затримали сімох підозрюваних, серед них є неповнолітній. Загалом вік затриманих коливається від 17 до 31 року, кажуть в поліції.

"Це — не перший їхній злочин. У нас є свідчення, що підозрювані можуть бути причетні до інших подібних пограбувань", — зазначив лейтенант Пістрелло.

Також копи вилучили частину награбованого та речові докази, пошук інших підозрюваних триває.За свідченнями очевидців, частина з нападників була білими, а інша — чорношкірими.

