Жизнь мужчины напоминает фильм ужасов из-за "лучшего друга" младшей сестры (видео)

Британский блогер Amz оказался в ситуации "фильма ужасов", когда сестра показала рисунок своего "лучшего друга" Стива. Увиденное напугало не только мужчину, но и пользователей сети.

Related video

Но впоследствии оказалось, что у сестры есть подруга Маргарет, что еще больше напугало мужчину, о чем он рассказал в ролике в Instagram.

Ролики блогера стали вирусными — две части истории набрали 1,2 млн просмотров. По словам британца, его младшая сестра захотела показать ему рисунок, который она нарисовала.

Иллюстрация изображает девочку вместе с родителями и ее "лучшим другом" Стивом. Но сам "друг" совсем не похож на других людей на рисунке — фигура в темных тонах с чрезмерно широкой зубастой улыбкой.

Его рот красно-фиолетовый, а глаза — такого же красного цвета. Он как на поводке, который держит девочка.

Впоследствии оказалось, что у сестры есть подруга Маргарет. Когда мужчина пошел рассказывать матери о "Стиве", та спокойно рассказала ему, что у сестры есть еще один "друг".

Сам блогер говорит, что чувствует себя персонажем "фильма ужасов", в котором чувствует себя очень неудобно. В то же время мужчину также смутила реакция мамы на это, ведь британец считает это очень странным и жутким, а отсутствие реакции заставляет терять его спокойствие.

Реакция соцсетей

Ряд юзеров отметили, что ситуация со Стивом и Маргарет "вызывает чувство ужаса". Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Она же держит его на поводке";

"Ты можешь видеть настоящий страх в его глазах";

"Увидимся на Netflix";

"Это самый короткий фильм ужасов в мире";

"Это сюжет фильма ужасов, удачи";

"Да, но почему она нарисовала Стиву больше деталей, чем маме, папе или даже себе?";

"Это воображаемый друг... да? "4

"Хорошо, я продолжу скроллить. Удачи тебе со Стивом и всем остальным".

Ранее Фокус сообщал, как татуировщик оскандалился из-за рисунка девочке. Изначально ребенок хотел портрет Дональда Трампа на шее, однако мастер убедил ее выбрать менее спорный рисунок.

Впоследствии стало известно, что мама сделала тату по рисунку 7-летнего сына. 36-летняя Табита из США решила сохранить детское творчество своего 7-летнего сына Кеннона, превратив его рисунок с пиратами в татуировку, которая быстро стала вирусной.