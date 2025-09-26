Жизнь мужчины напоминает фильм ужасов из-за "лучшего друга" младшей сестры (видео)
Британский блогер Amz оказался в ситуации "фильма ужасов", когда сестра показала рисунок своего "лучшего друга" Стива. Увиденное напугало не только мужчину, но и пользователей сети.
Но впоследствии оказалось, что у сестры есть подруга Маргарет, что еще больше напугало мужчину, о чем он рассказал в ролике в Instagram.
Ролики блогера стали вирусными — две части истории набрали 1,2 млн просмотров. По словам британца, его младшая сестра захотела показать ему рисунок, который она нарисовала.
Иллюстрация изображает девочку вместе с родителями и ее "лучшим другом" Стивом. Но сам "друг" совсем не похож на других людей на рисунке — фигура в темных тонах с чрезмерно широкой зубастой улыбкой.
Его рот красно-фиолетовый, а глаза — такого же красного цвета. Он как на поводке, который держит девочка.
Впоследствии оказалось, что у сестры есть подруга Маргарет. Когда мужчина пошел рассказывать матери о "Стиве", та спокойно рассказала ему, что у сестры есть еще один "друг".
Сам блогер говорит, что чувствует себя персонажем "фильма ужасов", в котором чувствует себя очень неудобно. В то же время мужчину также смутила реакция мамы на это, ведь британец считает это очень странным и жутким, а отсутствие реакции заставляет терять его спокойствие.
Реакция соцсетей
Ряд юзеров отметили, что ситуация со Стивом и Маргарет "вызывает чувство ужаса". Больше всего поддержки получили следующие реплики:
- "Она же держит его на поводке";
- "Ты можешь видеть настоящий страх в его глазах";
- "Увидимся на Netflix";
- "Это самый короткий фильм ужасов в мире";
- "Это сюжет фильма ужасов, удачи";
- "Да, но почему она нарисовала Стиву больше деталей, чем маме, папе или даже себе?";
- "Это воображаемый друг... да? "4
- "Хорошо, я продолжу скроллить. Удачи тебе со Стивом и всем остальным".
