Життя чоловіка нагадує фільм жахів через "найкращого друга" молодшої сестри (відео)

Британський блогер Amz опинився у ситуації "фільму жахів", коли сестра показала малюнок свого "найкращого друга" Стіва. Побачене налякало не тільки чоловіка, але й користувачів мережі.

Та згодом виявилося, що у сестри є подруга Маргарет, що ще більше налякало чоловіка, про що він розповів у ролику в Instagram.

Ролики блогера стали вірусними — дві частини історії набрали 1,2 млн переглядів. За словами британця, його молодша сестра захотіла показати йому малюнок, який вона намалювала.

Ілюстрація зображує дівчинку разом із батьками та її "найкращим другом" Стівом. Та сам "друг" зовсім не схожий на інших людей на малюнку — фігура в темних тонах з надмірно широкою зубастою усмішкою.

Його рот червоно-фіолетовий, а очі — такого ж червоного кольору. Він наче на повідку, який тримає дівчинка.

Згодом виявилося, що в сестри є подруга Маргарет. Коли чоловік пішов розповідати матері про "Стіва", та спокійно розповіла йому, що сестра має ще одного "друга".

Сам блогер говорить, що відчуває себе персонажем "фільму жахів", у якому почувається дуже незручно. Водночас чоловіка також збентежила реакція мами на це, адже британець вважає це дуже дивним і моторошним, а відсутність реакції змушує втрачати його спокій.

Низка юзерів відзначили, що ситуація зі Стівом і Маргарет "викликає відчуття жаху". Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Вона ж тримає його на повідку";

"Ти можеш бачити справжній страх у його очах";

"Побачимося на Netflix";

"Це найкоротший фільм жахів у світі";

"Це сюжет фільму жахів, удачі";

"Так, але чому вона намалювала Стіву більше деталей, ніж мамі, татові чи навіть собі?";

"Це уявний друг… так?"4

"Добре, я продовжу скролити. Удачі тобі зі Стівом і всім іншими".

