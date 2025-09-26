Невеста за день до свадьбы подставила свою подругу: та придумала идеальную месть (фото)

Американка Кейти из штата Джорджия планировала приехать на свадьбу подруги как свидетельница, но через сутки ей отказали по непонятным причинам. Поэтому женщина придумала, как проучить нахалку за поступок уже бывшей подруги.

Она просто взяла и пропустила свадьбу, поехав отдыхать в горы, говорится в заметке женщины в X.

История Кэти стала популярной — набрала более 357 тыс. просмотров. По словам девушки, она готовилась приехать в Лас-Вегас из штата Джорджия, когда получила сообщение от подруги.

"За 24 часа до того, как я должна была быть подругой на свадьбе моей подруги, она сказала, что я больше не в ее свадебной команде из-за каких-то "проблем с планированием" (ложь). Так что я просто пропустила свадьбу, поехала в пустыню на хайкинг и решила оборвать с ней отношения. Спасибо, поехали дальше!" — написала девушка.

Впоследствии американка обнаружила еще один обман: невеста сказала, что дружки должны быть в синем. Кэти купила роскошное синее платье, но оказалось, что другие подружки невесты были одеты в коричневое.

Невеста хотела подставить Кэти с цветом платья

Если бы она пришла, то на всех фото выглядела бы "белой вороной", даже несмотря на то что платье ей очень подходило. Она взяла с собой только синее платье, ведь была уверена, что все подружки будут одеты так же.

Изменение планов не позволило воплотиться коварному плану. По словам Кэти, ей обидно от этой ситуации, ведь они вместе дружили 15 лет, но поступок уже бывшей подруги ее поразил.

Реакция соцсетей

Комментаторы поддержали Кэти, радуясь, что она оборвала токсичную дружбу и сделала что-то для себя. Больше всего лайков получили такие реплики:

"Почему люди бывают такими странными?"

"Ужасно, но похоже, что победила именно ты! Ее карма догонит".

"Ты избежала проблем, а она еще пожалеет".

"Это как классический пост для Reddit: "Плохо ли я поступила, что пропустила свадьбу подруги после того, как она вычеркнула меня из дружок?" Ответ: да нет!";

"Факт того, что ты уже написала об этом, и есть карма. Теперь все знают, что она — с*чка!".

