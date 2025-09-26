Наречена за день до весілля підставила свою подругу: та придумала ідеальну помсту (фото)

Американка Кейті зі штату Джорджія планувала приїхати на весілля подруги як дружка, але за добу їй відмовили з незрозумілих причин. Тому жінка придумала, як провчити нахабку за вчинок вже колишньої подруги.

Вона просто взяла і пропустила весілля, поїхавши відпочивати у гори, йдеться в дописі жінки в X.

Історія Кеті стала популярною — набрала понад 357 тис. переглядів. За словами дівчини, вона готувалася приїхати в Лас-Вегас зі штату Джорджія, коли отримала повідомлення від подруги.

"За 24 години до того, як я мала бути дружкою на весіллі моєї подруги, вона сказала, що я більше не в її весільній команді через якісь "проблеми з плануванням" (брехня). Тож я просто пропустила весілля, поїхала в пустелю на хайкінг і вирішила обірвати з нею стосунки. Дякую, поїхали далі!" — написала дівчина.

Згодом американка виявила ще один обман: наречена сказала, що дружки мають бути у синьому. Кеті купила розкішну синю сукню, але виявилося, що інші подружки нареченої були вбрані у коричневе.

Наречена хотіла підставити Кеті з кольором сукні

Якби вона прийшла, то на всіх фото виглядала б "білою вороною", навіть попри те що сукня їй дуже личила. Вона взяла з собою лише синю сукню, адже була впевнена, що всі подружки будуть одягнені так само.

Зміна планів не дозволила втілитися підступному плану. За словами Кеті, їй прикро від цієї ситуації, адже вони разом дружили 15 років, але вчинок вже колишньої подруги її вразив.

Реакція соцмереж

Коментатори підтримали Кеті, радіючи, що вона обірвала токсичну дружбу й зробила щось для себе. Найбільше вподобань отримали такі репліки:

"Чому люди бувають такими дивними?"

"Жахливо, але виглядає, що перемогла саме ти! Її карма наздожене".

"Ти уникнула проблем, а вона ще пошкодує".

"Це наче класичний пост для Reddit: "Чи я погано вчинила, що пропустила весілля подруги після того, як вона викреслила мене з дружок?" Відповідь: та ні!";

"Факт того, що ти вже написала про це, і є кармою. Тепер всі знають, що вона — с*чка!".

