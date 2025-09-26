Женщина искала своего кота более часа и была ошеломлена, где он нашелся (видео)

Американка Алиса не нашла своего мейн-куна Тедди и начала искать по всей квартире, однако через час результаты были неутешительными. В конце концов, женщина пришла на кухню попить водички, и именно там увидела пушистого подопечного.

Related video

Она говорит, что обыскала двор, комнаты, лестницы и даже ходила к соседям, но он оказался в одном неожиданном городе, как это видно на ролике Алисы в TikTok.

Видео с поиском Тедди стало популярным — набрало более 1,1 млн в разных соцсетях. Алиса сказала, что поняла, что Тедди исчез, когда пришло время обедать, а котика нигде не было.

"Тедди исчез во время кормления, и мы не могли его найти. Он домашний кот. Мы обыскали весь дом, прежде чем в панике выбежать на улицу, пытаясь понять, как он мог убежать", — рассказала женщина журналистам Newsweek.

После целого часа поисков Алиса вернулась домой, чтобы налить себе стакан воды. Когда она открыла холодильник, там и был Тедди, расслабленно устроившись на одной из полок. Ее реакция, по ее словам, была "неверие, а затем полное облегчение".

"Мой кот после того, как случайно провел час, запертый в холодильнике, пока мы бегали на улице, ища его", — подписала видео американка.

Она сказала, что считает, что инцидент произошел из-за одного из ее детей, который, видимо, оставил холодильник открытым, чтобы Тедди мог залезть внутрь. Затем дверцу, видимо, закрыли, не проверив, нет ли внутри кота.

Несмотря на вызванную им панику, 4-летний кот породы мейн-кун, был абсолютно спокойным своей временной изоляцией. Женщина говорит, что он не выпрыгнул из холодильника, когда она открыла его.

"Ему там, кажется, было довольно комфортно, ведь это произошло в августе, и на улице было очень жарко. У Тедди такой густой мех; думаю, холодный воздух холодильника показался ему идеальным", — признается владелица кота.

Тедди известен своим озорным нравом и странными привычками. Сама Алиса описала его как уверенного в себе, общительного кота, который любит "зажиматься в тесных местах", и это был не первый случай, когда его находили в странном месте.

"Однажды мы нашли его в сушилке, а еще однажды он залез в морозилку. К счастью, вынесли из этого инцидента важный урок и теперь проверяем холодильник и морозильную камеру перед тем, как закрывать дверцу", — сказала Алиса.

Ранее Фокус сообщал, что женщина обнаружила кота в непривычном месте. В тот же миг ее рыжий домашний любимец решил тоже "освежиться" и не хотел покидать комфортное место несмотря на попытки вытащить животное.

Впоследствии стало известно, как котик обиделся на хозяйку, что та уехала без него. За время отсутствия хозяйки пушистый по кличке Плутон не простил такого поступка, а его реакция стала вирусной.