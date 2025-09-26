Жінка шукала свого кота понад годину і була приголомшена, де він знайшовся (відео)

Американка Аліса не знайшла свого мейн-куна Тедді та почала шукати у всій квартирі, однак через годину результати були невтішними. Зрештою, жінка прийшла на кухню попити водички, і саме там побачила пухнастого підопічного.

Related video

Вона говорить, що обшукала двір, кімнати, сходи та навіть ходила до сусідів, але він виявився в одному неочікуваному місті, як це видно на ролику Аліси в TikTok.

Відео з пошуком Тедді стало популярним — набрало понад 1,1 млн у різних соцмережах. Аліса сказала, що зрозуміла, що Тедді зник, коли настав час обідати, а котика ніде не було.

"Тедді зник під час годування, і ми не могли його знайти. Він домашній кіт. Ми обшукали весь будинок, перш ніж у паніці вибігти надвір, намагаючись зрозуміти, як він міг утекти", — розповіла жінка журналістам Newsweek.

Після цілої години пошуків Аліса повернулася до дому, щоб налити собі склянку води. Коли вона відчинила холодильник, там і був Тедді, розслаблено вмостившись на одній із полиць. Її реакція, за її словами, була "невіра, а потім повне полегшення".

"Мій кіт після того, як випадково провів годину, замкнений у холодильнику, поки ми бігали надворі, шукаючи його", — підписала відео американка.

Вона сказала, що вважає, що інцидент стався через одного з її дітей, який, мабуть, залишив холодильник відчиненим, щоб Тедді міг залізти всередину. Потім дверцята, мабуть, зачинили, не перевіривши, чи нема всередині кота.

Попри спричинену ним паніку, 4-річний кіт породи мейн-кун, був абсолютно спокійним своєю тимчасовою ізоляцією. Жінка говорить, що він не вистрибнув з холодильника, коли вона відчинила його.

"Йому там, здається, було досить комфортно, адже це сталося в серпні, і надворі було дуже спекотно. У Тедді таке густе хутро; думаю, холодне повітря холодильника здалося йому ідеальним", — зізнається власниця кота.

Тедді відомий своєю бешкетною вдачею та дивакуватими звичками. Сама Аліса описала його як упевненого в собі, товариського кота, який любить "затискатися в тісних місцях", і це був не перший випадок, коли його знаходили в дивному місці.

"Одного разу ми знайшли його в сушарці, а ще одного разі він заліз у морозилку. На щастя, винесли з цього інциденту важливий урок і тепер перевіряємо холодильник і морозильну камеру перед тим, як зачиняти дверцята", — сказала Аліса.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка виявила кота в незвичному місці. В ту ж мить її рудий домашній улюбленець вирішив теж "освіжитися" і не хотів покидати комфортне місце попри спроби витягнути тварину.

Згодом стало відомо, як котик образився на господарку, що та поїхала без нього. За час відсутності господині пухнастий з кличкою Плутон не пробачив такого вчинку, а його реакція стала вірусною.