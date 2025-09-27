Супруги вернулись из медового месяца и заметили "незваного гостя" в своем доме (фото)

После двух с половиной недель романтического путешествия Эшли и Бронвен вернулись домой, чтобы наконец отдохнуть и продолжить ремонт своего нового жилья. Но вместо тишины и покоя их встретил новый "сосед".

Неожиданным гостем оказался черный кот, который, как выяснилось, тайно обитал в их недостроенном доме все то время, пока они отсутствовали. Об этом написал пользователь с ником InvertedAligator на популярном форуме Reddit.

Первым в дом вошел Эшли. Его внимание привлекло движение у окна. Именно там сидел кот с настороженным взглядом. Мужчина сначала подумал, что ошибся домом, ведь у них не было питомцев. Но позже сосед подтвердил, что этот кот им не принадлежит. Оказалось, что животное каким-то образом проникло внутрь еще во время строительных работ и все это время жило среди коробок, материалов и недоделанных стен.

Кот, которого супруги прозвали Фантомом, сумел выжить в необычных условиях. У него не было доступа к еде, кроме кусочков шоколадного печенья, найденных среди строительного мусора, и он пил воду из ведра, оставленного рабочими. Несмотря на стресс, Фантом вел себя довольно аккуратно, выбрав для туалета всего два места, одно из которых, правда, повредило двери, приготовленные для установки.

"Мы встретились взглядами, и он выглядел так, будто совсем не понимал, кто я. Я тоже замер на месте", — вспоминает Эшли.

Кот сидел с настороженным взглядом Фото: Reddit

В следующие дни между котом и парой началась настоящая "игра в прятки": Фантом скрывался под ванной, за шкафами и перемещался по дому через строительные проемы, а супруги пытались его отыскать.

Хотя Фантом оставался робким, он никогда не проявлял агрессии. Со временем Бронвен удалось взять его на руки и вынести на улицу. Пара подумала оставить кота у себя, но ухоженный вид и ошейник намекали на то, что у него уже есть хозяева. Они недавно переехали в район и не хотят создавать впечатление, будто "украли" чью-то кошку.

Теперь план супругов — впускать Фантома по его желанию. Кот уже несколько раз появлялся в саду, и, если он решит остаться, Эшли и Бронвен отвезут его к ветеринару для проверки микрочипа.

История вызвала огромный интерес на Reddit. Пост Эшли в сообществе r/CatDistributionSystem собрал более 20 тысяч лайков и сотни комментариев. Люди шутили, что система распределения кошек "выбрала" новую семью:

"О, CDS прислала вам свадебный подарок", "Черные коты приносят удачу в браке", "Мне нравится его выражение, которое вроде говорит: "Вы дома?" Ну что ж, удачи, я поменял замки", — писали они.

