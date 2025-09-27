Подружжя повернулося з медового місяця і помітило "непроханого гостя" у своєму будинку (фото)

Після двох із половиною тижнів романтичної подорожі Ешлі та Бронвен повернулися додому, щоб нарешті відпочити та продовжити ремонт свого нового житла. Але замість тиші та спокою їх зустрів новий "сусід".

Несподіваним гостем виявився чорний кіт, який, як з'ясувалося, таємно мешкав у їхньому недобудованому будинку весь той час, поки вони були відсутні. Про це написав користувач із ніком InvertedAligator на популярному форумі Reddit.

Першим у будинок увійшов Ешлі. Його увагу привернув рух біля вікна. Саме там сидів кіт із настороженим поглядом. Чоловік спочатку подумав, що помилився будинком, адже в них не було вихованців. Але пізніше сусід підтвердив, що цей кіт їм не належить. Виявилося, що тварина якимось чином проникла всередину ще під час будівельних робіт і весь цей час жила серед коробок, матеріалів і недороблених стін.

Кіт, якого подружжя прозвали Фантомом, зумів вижити в незвичайних умовах. У нього не було доступу до їжі, крім шматочків шоколадного печива, знайдених серед будівельного сміття, і він пив воду з відра, залишеного робітниками. Попри стрес, Фантом поводився досить акуратно, обравши для туалету лише два місця, одне з яких, щоправда, пошкодило двері, приготовані для встановлення.

"Ми зустрілися поглядами, і він виглядав так, ніби зовсім не розумів, хто я. Я теж завмер на місці", — згадує Ешлі.

Кіт сидів із настороженим поглядом Фото: Reddit

Наступними днями між котом і парою почалася справжня "гра в хованки": Фантом ховався під ванною, за шафами й переміщався будинком через будівельні прорізи, а подружжя намагалося його відшукати.

Хоча Фантом залишався боязким, він ніколи не виявляв агресії. Згодом Бронвен вдалося взяти його на руки й винести на вулицю. Пара подумала залишити кота в себе, але доглянутий вигляд і нашийник натякали на те, що в нього вже є господарі. Вони нещодавно переїхали в район і не хочуть створювати враження, ніби "вкрали" чиюсь кішку.

Тепер план подружжя — впускати Фантома за його бажанням. Кіт уже кілька разів з'являвся в саду, і, якщо він вирішить залишитися, Ешлі та Бронвен відвезуть його до ветеринара для перевірки мікрочипа.

Історія викликала величезний інтерес на Reddit. Пост Ешлі у спільноті r/CatDistributionSystem зібрав понад 20 тисяч лайків і сотні коментарів. Люди жартували, що система розподілу кішок "обрала" нову сім'ю:

"О, CDS надіслала вам весільний подарунок", "Чорні коти приносять удачу в шлюбі", "Мені подобається його вираз, який начебто говорить: "Ви вдома?" Ну що ж, удачі, я поміняв замки", — писали вони.

