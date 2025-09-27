Туристы экономят тысячи на покупках: The Sun назвал самое выгодное место для отдыха (фото)

Эксперты проанализировали стоимость отдыха в 30 популярных туристических локациях, учитывая цены на десять основных категорий товаров и услуг — от стоимости напитков и обеда из трех блюд до проживания и экскурсий.

Названы лучшие направления для отдыха по итогам 2025 года. Об этом пишет The Sun.

Хойан во Вьетнаме второй год подряд признан самым доступным направлением для дальних путешествий по версии ежегодного отчета Почтовой службы о путешествиях. Этот древний город, известный своей атмосферой, архитектурой и уютными улочками, оказался не только живописным, но и крайне выгодным для путешественников.

Так, свежее пиво Bia Hoi можно купить всего за 30 пенсов за бокал, а популярное Larue Large — за 1 фунт стерлингов (55 грн). По данным сервиса Bountii, Bia Hoi считается одним из самых дешевых сортов пива в мире, уступая лишь отдельным предложениям в Нигерии, Беларуси и Китае. Пить пиво во Вьетнаме принято со льдом, а к бокалу часто подают легкие закуски — от арахиса до сушеных кальмаров.

Вечерняя прогулка на лодках Фото: Booking

Вкусная и доступная еда — еще один плюс Хойана. Национальное блюдо бань ми (багет с начинкой из мяса, овощей, паштета и других продуктов) можно попробовать у легендарной Madame Khanh, которую жители называют "Королевой бань ми". Она продает эти сэндвичи уже более 30 лет, и туристы отмечают, что цена и вкус приятно удивляют.

Цены на проживание также остаются низкими: четырехзвездочные отели можно найти всего за 23 фунта (1272 гривны) за ночь, а более комфортные варианты с бассейном на крыше, например Uptown Hoi An Hotel and Spa, обойдутся около 35 фунтов (1936 гривен).

Особым развлечением среди туристов является индивидуальный пошив одежды. За 155 фунтов (8576 гривен) можно получить два костюма и льняные брюки, выполненные по меркам за 48 часов. Для сравнения, в Лондоне стоимость аналогичных заказов легко достигает 800 фунтов (44 тысячи гривен), что делает Хойан настоящей находкой для любителей моды.

Город богат и на впечатления. Туристов привлекают прогулки по древнему кварталу, вечерние катания на лодке по реке Тху Бон или отдых на золотых пляжах Ан Банг. Здесь можно совместить культурное наследие, гастрономию и пляжный отдых в одном путешествии.

Второе место в рейтинге занял Кейптаун (ЮАР), где журналисты отметили отличное соотношение цены и качества, а третью позицию — Токио (Япония), который, несмотря на высокие цены в целом, также вошел в десятку лучших направлений благодаря своим уникальным возможностям для туристов.

