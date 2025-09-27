Туристи економлять тисячі на покупках: The Sun назвав найвигідніше місце для відпочинку (фото)

Експерти проаналізували вартість відпочинку в 30 популярних туристичних локаціях, враховуючи ціни на десять основних категорій товарів і послуг — від вартості напоїв і обіду з трьох страв до проживання та екскурсій.

Названо найкращі напрямки для відпочинку за підсумками 2025 року. Про це пише The Sun.

Хойан у В'єтнамі другий рік поспіль визнано найдоступнішим напрямком для далеких подорожей за версією щорічного звіту Поштової служби про подорожі. Це стародавнє місто, відоме своєю атмосферою, архітектурою та затишними вуличками, виявилося не тільки мальовничим, а й украй вигідним для мандрівників.

Так, свіже пиво Bia Hoi можна купити всього за 30 пенсів за келих, а популярне Larue Large — за 1 фунт стерлінгів (55 грн). За даними сервісу Bountii, Bia Hoi вважається одним із найдешевших сортів пива у світі, поступаючись лише окремим пропозиціям у Нігерії, Білорусі та Китаї. Пити пиво у В'єтнамі заведено з льодом, а до келиха часто подають легкі закуски — від арахісу до сушених кальмарів.

Вечірня прогулянка на човнах Фото: Booking

Смачна і доступна їжа — ще один плюс Хойана. Національну страву бань мі (багет із начинкою з м'яса, овочів, паштету та інших продуктів) можна скуштувати в легендарної Madame Khanh, яку жителі називають "Королевою бань мі". Вона продає ці сендвічі вже понад 30 років, і туристи відзначають, що ціна і смак приємно дивують.

Ціни на проживання також залишаються низькими: чотиризіркові готелі можна знайти лише за 23 фунти (1272 гривні) за ніч, а комфортніші варіанти з басейном на даху, наприклад Uptown Hoi An Hotel and Spa, обійдуться приблизно за 35 фунтів (1936 гривень).

Особливою розвагою серед туристів є індивідуальне пошиття одягу. За 155 фунтів (8576 гривень) можна отримати два костюми і лляні штани, виконані за мірками за 48 годин. Для порівняння, у Лондоні вартість аналогічних замовлень легко сягає 800 фунтів (44 тисячі гривень), що робить Хойан справжньою знахідкою для любителів моди.

Місто багате і на враження. Туристів приваблюють прогулянки стародавнім кварталом, вечірні катання на човні річкою Тху Бон або відпочинок на золотих пляжах Ан Банг. Тут можна поєднати культурну спадщину, гастрономію та пляжний відпочинок в одній подорожі.

Друге місце в рейтингу посів Кейптаун (ПАР), де журналісти відзначили відмінне співвідношення ціни та якості, а третю позицію — Токіо (Японія), який, незважаючи на високі ціни загалом, також увійшов у десятку найкращих напрямків завдяки своїм унікальним можливостям для туристів.

