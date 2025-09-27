"Дрожала от страха": жительница США впервые за 15 лет обрезала свои волосы (видео)

31-летняя Виктория из Техаса (США) прославилась в сети после того, как впервые за 15 лет решилась на стрижку.

Related video

Ролик американки, где она обрезает свои длинные волосы, набрал более 1,2 миллиона просмотров в TikTok и вызвал волну поддержки от пользователей соцсети.

По словам девушки, в старшей школе у нее был травмирующий опыт, из-за которого она больше десяти лет избегала любых изменений внешности. Ее волосы, которые она в шутку называла "локонами болотной ведьмы", стали частью личности, но одновременно и обузой.

"Я устала от того, что не могу нормально ухаживать за ними. Даже боялась намочить их в унитазе", — рассказала Виктория.

Собравшись с силами, американка впервые сама подстригла волосы и призналась, что сильно волновалась.

"У меня дрожали руки, но вместо разочарования пришло облегчение. Это было настоящее освобождение", — поделилась она.

После первой пробы Виктория обратилась к стилисту, чтобы завершить трансформацию.

"Я чувствую себя единорогом. Это не только внешнее изменение, но и эмоциональное", — сказала девушка.

Реакция соцсетей

Видео Виктории вызвало огромный отклик. Комментаторы писали:

"Волосы хранят в себе травму. Ты сбросила тяжесть и начала новую главу".

"Так рада за тебя! Это страшно, но ты справилась!"

Многие отметили, что смелость девушки вдохновила их на перемены.

Хотя Виктория ждала 15 лет, чтобы решиться на стрижку, опрос YouGov показал, что почти каждый пятый взрослый американец посещает парикмахера каждые 4–6 недель.

Ранее Фокус украинка с "самыми большими щеками в мире" показала, как выглядела до пластики. Несмотря на критику, звезда Instagram уверяет, что счастлива со своей внешностью и продолжает экспериментировать с процедурами.

Также стало известно сколько на тату потратила самая "разрисованная" женщина Австралии. Сумма поразила пользователей соцсетей.