"Тремтіла від страху": мешканка США вперше за 15 років обрізала своє волосся (відео)

31-річна Вікторія з Техасу (США) прославилася в мережі після того, як уперше за 15 років зважилася на стрижку.

Ролик американки, де вона обрізає своє довге волосся, набрав понад 1,2 мільйона переглядів у TikTok і викликав хвилю підтримки від користувачів соцмережі.

За словами дівчини, у старшій школі в неї був травмуючий досвід, через який вона понад десять років уникала будь-яких змін зовнішності. Її волосся, яке вона жартома називала "локонами болотної відьми", стало частиною особистості, але водночас і тягарем.

"Я втомилася від того, що не можу нормально доглядати за ними. Навіть боялася намочити їх в унітазі", — розповіла Вікторія.

Зібравшись із силами, американка вперше сама підстригла волосся і зізналася, що дуже хвилювалася.

"У мене тремтіли руки, але замість розчарування прийшло полегшення. Це було справжнє звільнення", — поділилася вона.

Після першої проби Вікторія звернулася до стиліста, щоб завершити трансформацію.

"Я відчуваю себе єдинорогом. Це не тільки зовнішня зміна, а й емоційна", — сказала дівчина.

Реакція соцмереж

Відео Вікторії викликало величезний відгук. Коментатори писали:

"Волосся зберігає в собі травму. Ти скинула тягар і почала нову главу".

"Так рада за тебе! Це страшно, але ти впоралася!"

Багато хто зазначив, що сміливість дівчини надихнула їх на зміни.

Хоча Вікторія чекала 15 років, щоб зважитися на стрижку, опитування YouGov показало, що майже кожен п'ятий дорослий американець відвідує перукаря кожні 4-6 тижнів.

