Заказали 4000 клиентов: подростки помочились в суп популярной сети ресторанов

Двое подростков помочились в шанхайский горячий суп, после чего было возвращено более 4000 заказов одного из ресторанов популярной сети.

Related video

Родители подростков были оштрафованы на 300 000 долларов, пишет Daily Star.

Двое подростков, по имени Ву и Тан, были пойманы, когда стояли на столе и мочились в блюдо в частной столовой филиала одной сети ресторанов в Шанхае, Китай.

Один из ребят намеренно обнародовал видео в социальных сетях несмотря на то, что он осознавал потенциальное негативное влияние.

Ресторан, в котором произошел инцидент извинился перед клиентами и заявил, что теперь "уничтожил и заменил" всю посуду, которая была использована за это время.

Кроме того, популярная сеть ресторанов возместила более 4000 пострадавших заказов и предоставила каждому клиенту дополнительную компенсацию в размере 10-кратной стоимости их заказа.

В суде ресторан требовал публичного извинения и более 3,2 млн долларов компенсации за убытки, ущерб репутации и другие связанные расходы.

Суд определил, что родители обязаны публично извиниться за поступок подростков перед кейтеринговыми компаниями, а также оплатить огромный штраф в размере 300 тысяч долларов.

В официальных средствах массовой информации Китая подчеркнули, что "такое поведение больше нельзя считать простой шуткой" и что это "крайнее пренебрежение правами других и откровенный вызов социальным нормам".

Напомним, в США певица помочилась на лицо фанату во время выступления.

Фокус также писал о том, что пастор попросил прихожанина отдать свою землю церкви "по воле Бога".