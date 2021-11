В США певица помочилась на лицо фанату во время выступления (видео)

Группа после концерта попыталась объясниться за поступок солистки и написала в Facebook, что София Уриста "увлеклась" и такого больше не повториться.

Участница американского шоу Голос и солистка группы Brass Against София Уриста справила нужду на фаната прямо на сцене, когда перепевала известный хит. Поклонник артистки сам на это согласился и начал радостно прыгать после того, как это произошло, сообщает The Independent.

Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville во Флориде. Уриста перепевала хит Wake Up группы Rage Against the Machine и в это время позвала на сцену зрителя. Парень вышел и лег на спину, в то время когда певица стянула с себя штаны и начала мочиться ему на лицо пол крики толпы.

После выступления в Facebook появилось сообщение группы, в котором оправдали поступок Уристы тем, что она "увлеклась". Также в Brass Against пообещали, что такого больше не повториться. Пользователям перекрыли доступ к комментариям под постом.

София Уриста мочиться на лицо фанату

Известно, что группа Brass Against позиционирует себя коллективом, музыка которого вдохновляет на социальные и личные изменения.

К слову, когда София Уриста принимала участие в американском Голосе, ее наставницей была Майли Сайрус.

Как сообщалось, основатель и солист рок-коллектива "Brutto" и группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок избил фаната прямо на сцене во время концерта в Полтаве.