У США співачка помочилася на обличчя фанату під час виступу (відео)

Гурт після концерту спробував порозумітися за вчинок солістки і написав у Facebook, що Софія Уріста "захопилася" і такого більше не повторитися.

Учасниця американського шоу Голос та солістка гурту Brass Against Софія Уріста справила потребу на фаната просто на сцені, коли переспівувала відомий хіт. Шанувальник артистки сам погодився на це і почав радісно стрибати після того, як це сталося, повідомляє The Independent.

Інцидент стався на рок-фестивалі Welcome To Rockville у Флориді. Уріста переспівувала хіт Wake Up гурту Rage Against the Machine і в цей час покликала на сцену глядача. Хлопець вийшов і ліг на спину, коли співачка стягнула із себе штани і почала мочитися йому на обличчя під крик натовпу.

Після виступу у Facebook з'явилося повідомлення гурту, у якому виправдали вчинок Урісти тим, що вона "захопилася". Також у Brass Against пообіцяли, що такого більше не повториться. Користувачам перекрили доступ до коментарів під постом.

[ + – ] Софія Уріста мочиться на обличчя фанату

Відомо, що гурт Brass Against позиціює себе колективом, музика якого надихає на соціальні та особисті зміни.

До речі, коли Софія Уріста брала участь в американському Голосі, її наставницею була Майлі Сайрус.

Як повідомлялося, засновник та соліст рок-колективу "Brutto" та гурту "Ляпис Трубецкой" Сергій Міхалок побив фаната прямо на сцені під час концерту в Полтаві.