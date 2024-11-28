Мэрайя Кэри под присягой намерена раскрыть семейные тайны: детали (фото)

Мэрайя Кэри в августе 2024 года потеряла сестру и мать в один день. Единственный родной брат певицы из-за ее мемуаров подал иск в суд и требует огромной компенсации. Разбирательства между родными людьми длятся уже около трех лет.

Американская певица Мэрайя Кэри собирается раскрыть семейные тайны, дав показания в громком иске о клевете на сумму 1,25 миллиона долларов, поданном ее братом Морганом Кэри, сообщает RadarOnline со ссылкой на свои источники.

Инсайдеры сообщили, что 55-летняя звезда расскажет подробности из жизни своей семьи. Знаменитость, ее сестру и брата воспитывала только мать. Когда певице было всего три года отец бросил семью, оставив их без средств к существованию. Детям пришлось несладко, ведь в доме мать и ее друзья часто употребляли наркотики, поэтому они были предоставлены сами себе.

По словам источника, 64-летний Морган утверждает, что Мэрайя и их сестра Элисон участвовали в "сатанинских ритуалах секс-культа их матери и жертвоприношениях животных". В связи с этим исполнительница хита "Touch My Body" будет допрошена в январе 2025 года под присягой адвокатом Моргана Ричардом Ротом по видеосвязи. Ожидается, что он забросает ее вопросами о ее скандальных мемуарах 2020 года "Значение Мэрайи Кэри".

Певица Мэрайя Кэри Фото: Getty Images

Разбирательства по делу о клевете длятся около трех лет. В 2021 году Морган Кэри подал иск на свою сестру после того, как она обвинила его в применении физического насилия и торговле наркотиками в юности в своей биографической книге.

"Чаще всего я чувствовала, что должна защищать себя от него, а иногда я обнаруживала, что защищаю от него и свою мать. Я бы описала это как факт, который был известен в то время узкому кругу, что Морган был активно вовлечен в ночную жизнь Манхэттена и что он часто хранил кокаин и поставлял его членам ночной жизни, с которыми общался", — написала Мэрайя. Морган раскритиковал эти утверждения, назвав их "ложными и клеветническими, оскорбительными и чуждыми личности" и подал иск в суд, потребовав огромную сумму компенсации.

Не обращая внимания на предстоящие разбирательства, так называемая Королева Рождества сейчас занята своей карьерой и бизнесом. Она развернула праздничную кампанию, предлагая идеи для декора на Amazon и дает концерты по всей стране.

"Вероятно, единственное, чего хочет Мэрайя на Рождество, — это чтобы эта семейная драма закончилась", — подытожил источник.

Ранее, 4 ноября, Фокус писал о том, что Мэрайя Кэри представила свою новую восковую фигуру из музея мадам Тюссо.