Мэрайя Кэри представила свою новую восковую фигуру из музея мадам Тюссо (фото, видео)

Мэрайя Кэри пожертвовала своей восковой копии собственные драгоценности. Поклонники певицы были удивлены поразительным сходством экспоната с певицей, а многие даже не могли их отличить.

Related video

Американская певица Мэрайя Кэри 3 октября представила свою новую восковую фигуру на красной дорожке в Музее мадам Тюссо в Нью-Йорке. Фотографиями с события звезда поделилась со своими многочисленным подписчиками в Instagram.

Достаточно одного взгляда, чтобы легко понять, почему поклонники самой продаваемой певицы всех времен были в недоумении глядя на представленную экспозицию. Они с трудом могли отличить настоящую Мэрайю от ее восковой копии.

"Наконец-то нашла того, кто поможет мне с доставкой игрушек в этом году! Спасибо, Музей мадам Тюссо в Нью-Йорке @madametussaudsusa" — подписала серию снимков исполнительница песни All I Want for Christmas Is You.

Настоящая Кэри сияла улыбкой в гламурном черном платье, подчеркивающем ее стройную фигуру, сидя рядом со своей копией. Наряду с фотографиями, сделанными на встрече и открытии, певица также поделилась видео, на котором она впервые видит готовую версию вместе со своим 13-летними близнецами Монро и Морокканом от бывшего мужа Ника Кэннона.

"Ух ты! Это сюрреалистично. Очень хорошо. Посмотрите на эти туфли!" — изумилась она. Она отметила, что художники даже изобразили ее знаменитую родинку на подбородке. Певица также открыла секрет, что пожертвовала собственные драгоценности для восковой фигуры, в том числе бриллиантовое ожерелье с красными рубинами, соответствующие серьги и кольца.

Ранее, 55-летняя Мэрайя Кэри продемонстрировала стройную фигуру во время отдыха на Карибах.