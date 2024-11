Мерая Кері представила свою нову воскову фігуру з музею мадам Тюссо (фото, відео)

Мерая Кері пожертвувала своїй восковій копії власні коштовності. Шанувальники співачки були здивовані неймовірною схожістю експоната зі співачкою, а багато хто навіть не міг їх відрізнити.

Американська співачка Мерая Кері 3 жовтня представила свою нову воскову фігуру на червоній доріжці в Музеї мадам Тюссо в Нью-Йорку. Фотографіями з події зірка поділилася зі своїми численними підписниками в Instagram.

Досить одного погляду, щоб легко зрозуміти, чому шанувальники найбільш продаваної співачки всіх часів були здивовані, дивлячись на представлену експозицію. Вони насилу могли відрізнити справжню Мераю від її воскової копії.

"Нарешті знайшла того, хто допоможе мені з доставкою іграшок цього року! Спасибі, Музей мадам Тюссо в Нью-Йорку @madametussaudsusa" — підписала серію знімків виконавиця пісні All I Want for Christmas Is You.

Справжня Кері сяяла посмішкою в гламурній чорній сукні, що підкреслює її струнку фігуру, сидячи поруч зі своєю копією. Поряд з фотографіями, зробленими на зустрічі та відкритті, співачка також поділилася відео, на якому вона вперше бачить готову версію разом зі своїми 13-річними близнюками Монро і Морокканом від колишнього чоловіка Ніка Кеннона.

"Ух ти! Це сюрреалістично. Дуже добре. Подивіться на ці туфлі!" — здивувалася вона. Вона зазначила, що художники навіть зобразили її знамениту родимку на підборідді. Співачка також відкрила секрет, що пожертвувала власні коштовності для воскової фігури, зокрема діамантове намисто з червоними рубінами, відповідні сережки та каблучки.

