Майстри перетворили стару Toyota 90-х на яскравий суперкар (відео)

Шведський суперкар Koenigsegg Jesko відтворили до найменших деталей. В основі авто лежать агрегати бюджетної моделі Toyota.

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У В’єтнамі створили клон Koenigsegg Jesko. Ексклюзивний шведський суперкар відтворили до найменших деталей, а процес його створення показали у відео на Youtube-каналі NHET TV.

Копія Koenigsegg Jesko створена на агрегатах старої списаної Toyota Corona, яку придбали усього за 100 доларів. Утім, для суперкара створили з нуля трубчасте шасі.

Кузовні панелі виготовили зі склопластику. Автомобіль повторює шведський суперкар Koenigsegg Jesko до найменших деталей. Його двері піднімаються догори, а антикрило регулюється.

Двері Koenigsegg Jesko підіймаються догори Фото: скриншот / YouTube

Ретельно відтворили і салон зі спортивними кріслами, хоча, звісно, матеріали внутрішнього оздоблення не такі дорогі, як в оригінальному Koenigsegg Jesko.

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До того ж, копія Koenigsegg не настільки швидка. Авто оснащене скромним 1,8-літровим двигунами потужністю 125 к. с., у парі з яким працює механічна КПП.

У салоні встановлені спортивні крісла Фото: скриншот / YouTube

Для довідки: оригінальне купе Koenigsegg Jesko оснащене 5,0-літровим 1600-сильним V8 твін-турбо. Суперкар здатен розігнатися до сотні за 2,5 с і здатен розвинути швидкість понад 450 км/год.

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