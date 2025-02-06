Мастера превратили старую Toyota 90-х в яркий суперкар (видео)

Шведский суперкар Koenigsegg Jesko воссоздали до мельчайших деталей. В основе авто лежат агрегаты бюджетной модели Toyota.

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Во Вьетнаме создали клон Koenigsegg Jesko. Эксклюзивный шведский суперкар воссоздали до мельчайших деталей, а процесс его создания показали в видео на Youtube-канале NHET TV.

Копия Koenigsegg Jesko создана на агрегатах старой списанной Toyota Corona, которую приобрели всего за 100 долларов. Впрочем, для суперкара создали с нуля трубчатое шасси.

Кузовные панели изготовили из стеклопластика. Автомобиль повторяет шведский суперкар Koenigsegg Jesko до мельчайших деталей. Его двери поднимаются вверх, а антикрыло регулируется.

Двери Koenigsegg Jesko поднимаются вверх Фото: скриншот / YouTube

Тщательно воссоздали и салон со спортивными креслами, хотя, конечно, материалы внутренней отделки не такие дорогие, как в оригинальном Koenigsegg Jesko.

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К тому же, копия Koenigsegg не настолько быстрая. Авто оснащено скромным 1,8-литровым двигателями мощностью 125 л.с., в паре с которым работает механическая КПП.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: скриншот / YouTube

Для справки: оригинальное купе Koenigsegg Jesko оснащено 5,0-литровым 1600-сильным V8 твин-турбо. Суперкар способен разогнаться до сотни за 2,5 с и способен развить скорость более 450 км/ч.

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