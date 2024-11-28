Мерая Кері під присягою має намір розкрити сімейні таємниці: деталі (фото)

Мерая Кері в серпні 2024 року втратила сестру і матір в один день. Єдиний рідний брат співачки через її мемуари подав позов до суду і вимагає величезної компенсації. Суперечки між рідними людьми тривають уже близько трьох років.

Американська співачка Мерая Кері збирається розкрити сімейні таємниці, давши свідчення в гучному позові про наклеп на суму 1,25 мільйона доларів, поданому її братом Морганом Кері, повідомляє RadarOnline з посиланням на свої джерела.

Інсайдери повідомили, що 55-річна зірка розповість подробиці з життя своєї родини. Знаменитість, її сестру та брата виховувала лише мати. Коли співачці було лише три роки, батько покинув сім'ю, залишивши їх без засобів до існування. Дітям довелося несолодко, адже в домі мати та її друзі часто вживали наркотики, тож вони були надані самі собі.

За словами джерела, 64-річний Морган стверджує, що Мерая та їхня сестра Елісон брали участь у "сатанинських ритуалах секс-культу їхньої матері та жертвопринесеннях тварин". У зв'язку з цим виконавицю хіта "Touch My Body" допитає в січні 2025 року під присягою адвокат Моргана Річард Рот по відеозв'язку. Очікується, що він закидає її запитаннями про її скандальні мемуари 2020 року "Значення Мераї Кері".

Співачка Мерайя Кері Фото: Getty Images

Розгляди у справі про наклеп тривають близько трьох років. 2021 року Морган Кері подав позов на свою сестру після того, як вона звинуватила його в застосуванні фізичного насильства і торгівлі наркотиками в юності у своїй біографічній книзі.

"Найчастіше я відчувала, що повинна захищати себе від нього, а іноді я виявляла, що захищаю від нього і свою матір. Я б описала це як факт, який був відомий на той час вузькому колу, що Морган був активно залучений до нічного життя Мангеттена і що він часто зберігав кокаїн і постачав його членам нічного життя, з якими спілкувався", — написала Мерая. Морган розкритикував ці твердження, назвавши їх "неправдивими і наклепницькими, образливими і чужими особистості" і подав позов до суду, зажадавши величезну суму компенсації.

Попри майбутні розгляди, так звана Королева Різдва зараз зайнята своєю кар'єрою і бізнесом. Вона розгорнула святкову кампанію, пропонуючи ідеї для декору на Amazon і дає концерти по всій країні.

"Ймовірно, єдине, чого хоче Мерая на Різдво, — це щоб ця сімейна драма закінчилася", — підсумувало джерело.

Раніше, 4 листопада, Фокус писав про те, що Мерая Кері представила свою нову воскову фігуру з музею мадам Тюссо.