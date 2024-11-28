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Стиль життя

Мерая Кері під присягою має намір розкрити сімейні таємниці: деталі (фото)

Мерайя Кері, виступ
Фото: Getty Images | Співачка Мерайя Кері

Мерая Кері в серпні 2024 року втратила сестру і матір в один день. Єдиний рідний брат співачки через її мемуари подав позов до суду і вимагає величезної компенсації. Суперечки між рідними людьми тривають уже близько трьох років.

Американська співачка Мерая Кері збирається розкрити сімейні таємниці, давши свідчення в гучному позові про наклеп на суму 1,25 мільйона доларів, поданому її братом Морганом Кері, повідомляє RadarOnline з посиланням на свої джерела.

Інсайдери повідомили, що 55-річна зірка розповість подробиці з життя своєї родини. Знаменитість, її сестру та брата виховувала лише мати. Коли співачці було лише три роки, батько покинув сім'ю, залишивши їх без засобів до існування. Дітям довелося несолодко, адже в домі мати та її друзі часто вживали наркотики, тож вони були надані самі собі.

За словами джерела, 64-річний Морган стверджує, що Мерая та їхня сестра Елісон брали участь у "сатанинських ритуалах секс-культу їхньої матері та жертвопринесеннях тварин". У зв'язку з цим виконавицю хіта "Touch My Body" допитає в січні 2025 року під присягою адвокат Моргана Річард Рот по відеозв'язку. Очікується, що він закидає її запитаннями про її скандальні мемуари 2020 року "Значення Мераї Кері".

Мерайя Кері, людина Fullscreen
Співачка Мерайя Кері
Фото: Getty Images

Розгляди у справі про наклеп тривають близько трьох років. 2021 року Морган Кері подав позов на свою сестру після того, як вона звинуватила його в застосуванні фізичного насильства і торгівлі наркотиками в юності у своїй біографічній книзі.

"Найчастіше я відчувала, що повинна захищати себе від нього, а іноді я виявляла, що захищаю від нього і свою матір. Я б описала це як факт, який був відомий на той час вузькому колу, що Морган був активно залучений до нічного життя Мангеттена і що він часто зберігав кокаїн і постачав його членам нічного життя, з якими спілкувався", — написала Мерая. Морган розкритикував ці твердження, назвавши їх "неправдивими і наклепницькими, образливими і чужими особистості" і подав позов до суду, зажадавши величезну суму компенсації.

Попри майбутні розгляди, так звана Королева Різдва зараз зайнята своєю кар'єрою і бізнесом. Вона розгорнула святкову кампанію, пропонуючи ідеї для декору на Amazon і дає концерти по всій країні.

"Ймовірно, єдине, чого хоче Мерая на Різдво, — це щоб ця сімейна драма закінчилася", — підсумувало джерело.

Раніше, 4 листопада, Фокус писав про те, що Мерая Кері представила свою нову воскову фігуру з музею мадам Тюссо.