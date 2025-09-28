Замовили 4000 клієнтів: підлітки помочились в суп популярної мережі ресторанів

Двоє підлітків помочилися в шанхайський гарячий суп, після чого було повернено понад 4000 замовлень одного з ресторанів популярної мережі.

Батьки підлітків були оштрафовані на 300 000 доларів, пише Daily Star.

Двоє підлітків, на ім'я Ву і Тан, були спіймані, коли стояли на столі і мочилися в страву в приватній їдальні філії однієї мережі ресторанів у Шанхаї, Китай.

Один з хлопців навмисно оприлюднив відео в соціальних мережах попри те, що він усвідомлював потенційний негативний вплив.

Ресторан, у якому стався інцидент вибачився перед клієнтами і заявив, що тепер "знищив і замінив" весь посуд, який був використаний за цей час.

Крім того, популярна мережа ресторанів відшкодувала понад 4000 постраждалих замовлень і надала кожному клієнту додаткову компенсацію в розмірі 10-кратної вартості їхнього замовлення.

У суді ресторан вимагав публічного вибачення та понад 3,2 млн доларів компенсації за збитки, шкоду репутації та інші пов'язані витрати.

Суд визначив, що батьки зобов'язані публічно вибачитись за вчинок підлітків перед кейтеринговими компаніями, а також сплатити шалений штраф у розмірі 300 тисяч доларів.

В офіційних засобах масової інформації Китаю наголосили, що "таку поведінку більше не можна вважати простим жартом" і що це "крайнє нехтування правами інших і відвертий виклик соціальним нормам".

