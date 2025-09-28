Зафиксирован НЛО в форме ложки: фотограф опубликовал таинственные снимки (фото)

В городе Лидс (Западный Йоркшир, Великобритания) местный фотограф получил серию снимков необычных объектов в ночном небе. Джесси Галлахер фиксировал явления в течение двух лет.

Related video

Как сообщает Daily Mail, фотограф эксклюзивно предоставил изданию четыре таинственных снимка. Все снимки были сделаны после полуночи с помощью камеры iPhone в течение последних двух лет.

"Во время увеличения изображения шары либо белые, либо разноцветные, и их можно увидеть пульсирующими", — рассказал Галлахер.

"На одной записи в качестве фона изображена луна, что создает интересную перспективу. Я видел другие видео подобных объектов по всему миру", — добавил фотограф.

Луна создает интересную перспективу. Фото: Скриншот

На снимках присутствуют объекты различных форм, включая один, напоминающий ложку с серебристо-голубым оттенком. Другой объект имеет глубокий синий оттенок и форму грубой сферы, которая излучает слабое кольцо света.

Третий снимок показывает яркий белый шар почти идеальной формы на фоне луны. Наиболее детализированное изображение демонстрирует текстурированный серый объект необычной формы, напоминающий конус или рог с отверстием посередине.

Филип Мантл, британский исследователь НЛО, отрицает внеземное происхождение объектов.

"Расфокусированное изображение делает свет очень отличным от того, что видит невооруженный глаз", — сказал эксперт.

Фото над сушей Фото: Скриншот

"Это вполне могут быть простые блики объектива, как видно на фотографии луны", — отметил Мантл.

Ник Поуп, бывший сотрудник Министерства обороны Великобритании, предложил объяснение: "Когда на фотографиях видна аномалия, которой не было видно на тот момент, я подозреваю либо сбой камеры, либо быстро движущийся объект".

В августе в Лос-Анджелесе зафиксировали V-образный летательный аппарат с девятью огнями. Наблюдение длилось 25 минут, но эксперты исключили инопланетное происхождение объекта.

Напомним, что Пентагон больше не использует термин "НЛО", отдавая предпочтение аббревиатуре UAP — "неидентифицированное воздушное явление". Это решение связано с ассоциациями теорий заговоров с традиционным термином.

Как сообщал Фокус, в архив США загрузили новое видео о Розуэлльском инциденте.

Фокус также писал о предсказании на 2026 год от известной провидицы относительно НЛО.