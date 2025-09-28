Зафіксований НЛО у формі ложки: фотограф опублікував таємничі знімки (фото)

У місті Лідс (Західний Йоркшир, Велика Британія) місцевий фотограф отримав серію знімків незвичайних об'єктів у нічному небі. Джессі Галлахер фіксував явища протягом двох років.

Як повідомляє Daily Mail, фотограф ексклюзивно надав виданню чотири таємничі знімки. Всі знімки було зроблено після опівночі за допомогою камери iPhone протягом останніх двох років.

"Під час збільшення зображення кулі або білі, або різноколірні, і їх можна побачити пульсуючими", — розповів Галлахер.

"На одному записі як фон зображено місяць, що створює цікаву перспективу. Я бачив інші відео подібних об'єктів по всьому світу", — додав фотограф.

Місяць створює цікаву перспективу. Фото: Скриншот

На знімках присутні об'єкти різних форм, включаючи один, що нагадує ложку з сріблясто-блакитним відтінком. Інший об'єкт має глибокий синій відтінок та форму грубої сфери, яка випромінює слабке кільце світла.

Третій знімок показує яскраву білу кулю майже ідеальної форми на тлі місяця. Найбільш деталізоване зображення демонструє текстурований сірий об'єкт незвичайної форми, що нагадує конус або ріг з отвором посередині.

Філіп Мантл, британський дослідник НЛО, заперечив позаземне походження об'єктів.

"Розфокусоване зображення робить світло дуже відмінним від того, що бачить неозброєне око", — сказав експерт.

Фото над сушею Фото: Скриншот

"Це цілком можуть бути прості відблиски об'єктива, як видно на фотографії місяця", — зазначив Мантл.

Нік Поуп, колишній співробітник Міністерства оборони Великої Британії, запропонував пояснення: "Коли на фотографіях видно аномалію, якої не було видно на той момент, я підозрюю або збій камери, або об'єкт, що швидко рухається".

У серпні в Лос-Анджелесі зафіксували V-подібний літальний апарат з дев'ятьма вогнями. Спостереження тривало 25 хвилин, але експерти виключили інопланетне походження об'єкта.

Нагадаємо, що Пентагон більше не використовує термін "НЛО", віддаючи перевагу абревіатурі UAP — "неідентифіковане повітряне явище". Це рішення пов'язане з асоціаціями теорій змов із традиційним терміном.

Як повідомляв Фокус, в архів США завантажили нове відео про Розуелльський інцидент.

Фокус також писав про передбачення на 2026 рік від відомої провидиці щодо НЛО.