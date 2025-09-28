Опытная няня поразила сеть: детали секретного метода, помогающего договориться с детьми (видео)
Мать двоих детей и бывшая няня с 10-летним опытом, опубликовала видео на TikTok, которое стало вирусным. В нем она демонстрирует метод, который помогает достичь мгновенного успеха в общении с детьми.
Автор метода Камилла Карризалес (@everydaycamilla) получила более 1,2 миллиона просмотров за пять дней. Ее подход заключается в изменении способа общения с детьми.
"Вы должны разговаривать с ними так, будто даете им лучший чай, будто сплетничаете со своей лучшей подругой", — сказала Карризалес.
Эксперт разработала этот метод во время работы няней на круизном лайнере на Аляске. Ей нужно было найти способ обеспечить хорошее поведение 4-летней девочки среди пожилых людей.
"Я начала шептать ей, разговаривать с ней, что она моя хорошая подруга, и я быстро заметила, как хорошо она сотрудничает. С тех пор я использовала эту тактику с более чем 15 разными детьми, включая двух своих собственных, и я воочию видела, как хорошо она работает", — рассказала Карризалес.
Вместо отдачи команд женщина предлагает рассматривать домашние дела как совместную задачу. Она демонстрирует подход на примере уборки игрушек, подавая это как совместную деятельность с последующим вознаграждением.
"В мире, где все взрослые разговаривают с вами свысока, отдают вам приказы и корректируют ваше поведение, взрослый, который становится на ваш уровень, разговаривает с вами с уважением и немного шепотом, привлекает ваше внимание", — пояснила эксперт.
"Дети хотят развлекаться с вами; они также хотят чувствовать себя командой. Я считаю, что эта тактика соответствует этим требованиям", — добавила Карризалес.
Реакция сети
Пользователи TikTok активно комментировали видео, сообщая об успешном применении метода.
"Я делаю это, и это работает", — написал один из пользователей.
"Я также бывшая няня и мать четверых детей, и могу подтвердить. Все сводится к манипуляциям с умом и положительным ассоциациям", — добавила другая пользовательница.
Автор метода была удивлена реакцией аудитории.
"Я не могу поверить, сколько людей сказали, что никогда об этом не думали... но это действительно сработало", — сказала Карризалес.
