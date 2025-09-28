Опытная няня поразила сеть: детали секретного метода, помогающего договориться с детьми (видео)

Мать двоих детей и бывшая няня с 10-летним опытом, опубликовала видео на TikTok, которое стало вирусным. В нем она демонстрирует метод, который помогает достичь мгновенного успеха в общении с детьми.

Автор метода Камилла Карризалес (@everydaycamilla) получила более 1,2 миллиона просмотров за пять дней. Ее подход заключается в изменении способа общения с детьми.

"Вы должны разговаривать с ними так, будто даете им лучший чай, будто сплетничаете со своей лучшей подругой", — сказала Карризалес.

Эксперт разработала этот метод во время работы няней на круизном лайнере

Эксперт разработала этот метод во время работы няней на круизном лайнере на Аляске. Ей нужно было найти способ обеспечить хорошее поведение 4-летней девочки среди пожилых людей.

"Я начала шептать ей, разговаривать с ней, что она моя хорошая подруга, и я быстро заметила, как хорошо она сотрудничает. С тех пор я использовала эту тактику с более чем 15 разными детьми, включая двух своих собственных, и я воочию видела, как хорошо она работает", — рассказала Карризалес.

Вместо отдачи команд женщина предлагает рассматривать домашние дела как совместную задачу. Она демонстрирует подход на примере уборки игрушек, подавая это как совместную деятельность с последующим вознаграждением.

"В мире, где все взрослые разговаривают с вами свысока, отдают вам приказы и корректируют ваше поведение, взрослый, который становится на ваш уровень, разговаривает с вами с уважением и немного шепотом, привлекает ваше внимание", — пояснила эксперт.

"Дети хотят развлекаться с вами; они также хотят чувствовать себя командой. Я считаю, что эта тактика соответствует этим требованиям", — добавила Карризалес.

Реакция сети

Пользователи TikTok активно комментировали видео, сообщая об успешном применении метода.

"Я делаю это, и это работает", — написал один из пользователей.

"Я также бывшая няня и мать четверых детей, и могу подтвердить. Все сводится к манипуляциям с умом и положительным ассоциациям", — добавила другая пользовательница.

Автор метода была удивлена реакцией аудитории.

"Я не могу поверить, сколько людей сказали, что никогда об этом не думали... но это действительно сработало", — сказала Карризалес.

