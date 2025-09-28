Досвідчена няня вразила мережу: деталі секретного методу, що допомагає домовитися з дітьми (відео)

Мати двох дітей та колишня няня з 10-річним досвідом, опублікувала відео на TikTok, яке стало вірусним. У ньому вона демонструє метод, який допомагає досягти миттєвого успіху у спілкуванні з дітьми.

Related video

Авторка методу Камілла Каррізалес (@everydaycamilla) отримала понад 1,2 мільйона переглядів за п'ять днів. Її підхід полягає у зміні способу спілкування з дітьми.

"Ви маєте розмовляти з ними так, ніби даєте їм найкращий чай, ніби пліткуєте зі своєю найкращою подругою", – сказала Каррізалес.

Експертка розробила цей метод під час роботи нянею на круїзному лайнері

Експертка розробила цей метод під час роботи нянею на круїзному лайнері на Алясці. Їй потрібно було знайти спосіб забезпечити гарну поведінку 4-річної дівчинки серед людей похилого віку.

"Я почала шепотіти їй, розмовляти з нею, що вона моя добра подруга, і я швидко помітила, як добре вона співпрацює. Відтоді я використовувала цю тактику з понад 15 різними дітьми, включаючи двох своїх власних, і я на власні очі бачила, як добре вона працює", – розповіла Каррізалес.

Замість віддання команд жінка пропонує розглядати домашні справи як спільну задачу. Вона демонструє підхід на прикладі прибирання іграшок, подаючи це як спільну діяльність з подальшою винагородою.

"У світі, де всі дорослі розмовляють з вами зверхньо, віддають вам накази та коригують вашу поведінку, дорослий, який стає на ваш рівень, розмовляє з вами з повагою та трохи пошепки, привертає вашу увагу", – пояснила експертка.

"Діти хочуть розважатися з вами; вони також хочуть відчувати себе командою. Я вважаю, що ця тактика відповідає цим вимогам", – додала Каррізалес.

Реакція мережі

Користувачі TikTok активно коментували відео, повідомляючи про успішне застосування методу.

"Я роблю це, і це працює", – написав один з користувачів.

"Я також колишня няня та мати чотирьох дітей, і можу підтвердити. Все зводиться до маніпуляцій з розумом та позитивних асоціацій", – додала інша користувачка.

Авторка методу була здивована реакцією аудиторії.

"Я не можу повірити, скільки людей сказали, що ніколи про це не думали... але це справді спрацювало", – сказала Каррізалес.

Нагадаємо, Фокус писав про несподівану реакцію на маму у перший день малюка у дитячому садку.

Фокус також писав про обійми малюка з конем, які підкорили мережу.