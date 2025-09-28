Досвідчена няня вразила мережу: деталі секретного методу, що допомагає домовитися з дітьми (відео)
Мати двох дітей та колишня няня з 10-річним досвідом, опублікувала відео на TikTok, яке стало вірусним. У ньому вона демонструє метод, який допомагає досягти миттєвого успіху у спілкуванні з дітьми.
Авторка методу Камілла Каррізалес (@everydaycamilla) отримала понад 1,2 мільйона переглядів за п'ять днів. Її підхід полягає у зміні способу спілкування з дітьми.
"Ви маєте розмовляти з ними так, ніби даєте їм найкращий чай, ніби пліткуєте зі своєю найкращою подругою", – сказала Каррізалес.
Експертка розробила цей метод під час роботи нянею на круїзному лайнері на Алясці. Їй потрібно було знайти спосіб забезпечити гарну поведінку 4-річної дівчинки серед людей похилого віку.
"Я почала шепотіти їй, розмовляти з нею, що вона моя добра подруга, і я швидко помітила, як добре вона співпрацює. Відтоді я використовувала цю тактику з понад 15 різними дітьми, включаючи двох своїх власних, і я на власні очі бачила, як добре вона працює", – розповіла Каррізалес.
Замість віддання команд жінка пропонує розглядати домашні справи як спільну задачу. Вона демонструє підхід на прикладі прибирання іграшок, подаючи це як спільну діяльність з подальшою винагородою.
"У світі, де всі дорослі розмовляють з вами зверхньо, віддають вам накази та коригують вашу поведінку, дорослий, який стає на ваш рівень, розмовляє з вами з повагою та трохи пошепки, привертає вашу увагу", – пояснила експертка.
"Діти хочуть розважатися з вами; вони також хочуть відчувати себе командою. Я вважаю, що ця тактика відповідає цим вимогам", – додала Каррізалес.
Реакція мережі
Користувачі TikTok активно коментували відео, повідомляючи про успішне застосування методу.
"Я роблю це, і це працює", – написав один з користувачів.
"Я також колишня няня та мати чотирьох дітей, і можу підтвердити. Все зводиться до маніпуляцій з розумом та позитивних асоціацій", – додала інша користувачка.
Авторка методу була здивована реакцією аудиторії.
"Я не можу повірити, скільки людей сказали, що ніколи про це не думали... але це справді спрацювало", – сказала Каррізалес.
