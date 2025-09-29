Супруги подали на развод из-за конфликта между собакой и кошкой: дело дошло до суда

В семейном суде города Бхопал (Индия) рассматривают необычное дело о разводе. Молодая пара пытается расторгнуть брак спустя менее года совместной жизни из-за постоянных стычек между их домашними животными

Собака и кошка не смогли нормально ужиться и это стало настоящей проблемой для супругов. Об этом пишет The Independent.

Молодая пара поженилась в декабре 2024 года, их объединяла любовь к животным. Однако вскоре выяснилось, что питомцы не могут ужиться. Жена пожаловалась, что собака мужа постоянно лает и нападает на ее кошку, из-за чего та испытывает стресс и иногда отказывается от еды. Она назвала ситуацию "невыносимой".

Муж возразил, что до свадьбы они договорились, что жена не будет привозить всех своих животных, но позже она все же взяла кошку из родительского дома. По его словам, теперь питомец мешает и даже несколько раз проявлял агрессию по отношению к собаке.

Молодая пара поженилась в декабре 2024 года, их объединяла любовь к животным Фото: pixabay.com

Несколько консультаций и попытки примирения через посредников не увенчались успехом: ни один из супругов не готов отказаться от своего питомца.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить этот брак, но жена не хочет расставаться со своей кошкой", — сообщил консультант Шаил Авасти.

По словам специалиста, ситуация отражает растущую тенденцию — люди становятся все более эмоционально зависимыми от домашних животных на фоне социальной изоляции.

"Иногда они ставят питомцев выше человеческих отношений, и когда никто из партнеров не готов к компромиссу, такие браки распадаются", — отметил он.

