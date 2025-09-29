Подружжя подало на розлучення через конфлікт між собакою і кішкою: справа дійшла до суду
У сімейному суді міста Бхопал (Індія) розглядають незвичайну справу про розлучення. Молода пара намагається розірвати шлюб менш ніж через рік спільного життя через постійні сутички між їхніми домашніми тваринами
Собака і кішка не змогли нормально ужитися і це стало справжньою проблемою для подружжя. Про це пише The Independent.
Молода пара одружилася в грудні 2024 року, їх об'єднувала любов до тварин. Однак незабаром з'ясувалося, що вихованці не можуть ужитися. Дружина поскаржилася, що собака чоловіка постійно гавкає і нападає на її кішку, через що та відчуває стрес і іноді відмовляється від їжі. Вона назвала ситуацію "нестерпною".
Чоловік заперечив, що до весілля вони домовилися, що дружина не привозитиме всіх своїх тварин, але пізніше вона все ж таки взяла кішку з батьківського дому. За його словами, тепер вихованець заважає і навіть кілька разів виявляв агресію щодо собаки.
Кілька консультацій і спроби примирення через посередників не увінчалися успіхом: жоден із подружжя не готовий відмовитися від свого вихованця.
"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб зберегти цей шлюб, але дружина не хоче розлучатися зі своєю кішкою", — повідомив консультант Шаїл Авасті.
За словами фахівця, ситуація відображає зростаючу тенденцію — люди стають дедалі емоційно залежнішими від домашніх тварин на тлі соціальної ізоляції.
"Іноді вони ставлять вихованців вище за людські стосунки, і коли ніхто з партнерів не готовий до компромісу, такі шлюби розпадаються", — зазначив він.
