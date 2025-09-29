Сосед неутомимо косит его газон, а мужчина совершенно не понимает почему (фото)

Житель Британии рассказал, что его сосед начал косить часть его газона, потому что не может смотреть на "неопрятную траву". Но когда дело доходит до остального двора, то от фанатика идеального газона звучит категорическое "нет".

Related video

По словам владельца участка, он несколько раз просил соседа не трогать его территорию, однако тот продолжает, говорится в посте британца в Reddit.

Сообщение мужчины стало популярным — набрало более 2 тыс. реакций и комментариев. Герой истории говорит, что его сосед буквально "одержим идеальной травой" и подстригает ее чуть ли не ножницами.

"Мой сосед косит только половину моего газона. Каждую неделю. Сначала я подумал, что это жест вежливости, потому что возвращался домой и видел свежеподстриженный... ровно наполовину газон. Граница настолько четкая, будто отрезана линейкой", — рассказал мужчина.

По его словам, сосед объяснил странную привычку тем, что не может терпеть "неровные линии", когда смотрит из окна. На предложение скосить весь участок ответил: "Это твоя работа".

Сосед странно косит газон Фото: Shutterstock

Теперь хозяин оказался в ловушке: если косит свою часть — сосед возмущается, что испорчен "узор". Если оставляет — двор выглядит как фото "до и после", а сосед все равно недоволен.

"Если я пробую подстричь уже скошенную им половину, он буквально выбегает и кричит, чтобы я не разрушал его рисунок. Мой двор превратился в его странную артинсталляцию, и я уже на грани", — жалуется мужчина.

Реакция соцсетей

Пользователи советуют мужчине несколько вариантов — поставить забор или поговорить с соседом, что если тот нарушит частную собственность, то в случае повторений стоит предупредить о полиции. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Вам нужен забор";

"Забор делает соседей добрыми";

"Скажите ему держаться подальше от вашего участка. Он нарушает границы собственности".

"Если он не поймет, то в следующий раз вызову полицию. И все прекратится".

Ранее Фокус рассказывал, как сосед угрожает мужчине "последствиями" за небольшой ремонт на своей территории. Действия агрессивного мужчины вызвали непонимание и беспокойство у пользователей.

Впоследствии стало известно, что мужчина застукал соседа за необычным занятием посреди дня. В сети уже шутят, что мужчина планирует поехать на соревнования или стать новым Робин Гудом.