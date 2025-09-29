Сусід невтомно косить його газон, а чоловік геть не розуміє чому (фото)

Мешканець Британії розповів, що його сусід почав косити частину його газону, бо не може дивитися на "неохайну траву". Та коли справа доходить до решти подвір’я, то від фанатика ідеального газону звучить категоричне "ні".

За словами власника ділянки, він кілька разів просив сусіда не чіпати його територію, проте той продовжує, йдеться в дописі британця в Reddit.

Повідомлення чоловіка стало популярним — набрало понад 2 тис. реакцій та коментарів. Герой історії каже, що його сусід буквально "одержимий ідеальною травою" та підстригає її ледь не ножицями.

"Мій сусід косить лише половину мого газону. Щотижня. Спершу я подумав, що це жест ввічливості, бо повертався додому і бачив свіжо підстрижений… рівно наполовину газон. Межа настільки чітка, ніби відрізана лінійкою", — розповів чоловік.

За його словами, сусід пояснив дивну звичку тим, що не може терпіти "нерівні лінії", коли дивиться з вікна. На пропозицію скосити всю ділянку відповів: "Це твоя робота".

Тепер господар опинився у пастці: якщо косить свою частину — сусід обурюється, що зіпсовано "візерунок". Якщо залишає — подвір’я виглядає як фото "до і після", а сусід усе одно невдоволений.

"Якщо я пробую підстригти вже скошену ним половину, він буквально вибігає й кричить, щоб я не руйнував його малюнок. Мій двір перетворився на його дивну артінсталяцію, і я вже на межі", — скаржиться чоловік.

Користувачі радять чоловіку кілька варіантів — поставити паркан або поговорити із сусідом, що якщо той порушить приватну власність, тож у разі повторень варто попередити про поліцію. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Вам потрібен паркан";

"Паркан робить сусідів добрими";

"Скажіть йому триматися подалі від вашої ділянки. Він порушує кордони власності".

"Якщо він не зрозуміє, то наступного разу викличу поліцію. І все припиниться".

