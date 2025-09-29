"Дома мечты" за миллионы трещат по швам: жильцы в ужасе от того сколько они могут потерять

Жители элитного района Лейк-Лас-Вегас, штат Невада (США), столкнулись с неожиданной бедой. Их дорогие дома буквально "трещат по швам".

Вилли Баррон, купивший жилье за 1,3 миллиона долларов с видом на озеро, через пять лет оказался заложником проблем. Об этом пишет Money Wise.

С годами проявились неровные полы, появились трещины в стенах и постоянный страх обрушения жилья.

"Мой дом наклонился на полтора дюйма… все неустойчиво и неровно", — рассказал он телеканалу FOX5 Las Vegas.

Похожая ситуация также сложилась у десятков соседей в жилом комплексе Del Webb. По словам адвоката Норберто Сиснероса, специализирующегося на делах о строительных дефектах, это "один из худших случаев" за его практику.

Журналисты FOX5 показали кадры трещин на стенах, рассыпающуюся плитку, разрушенные подпорные стены и "оторвавшееся патио". По словам экспертов, причиной стала неуплотненная почва. Владельцы домов опасаются, что сильный муссон или землетрясение могут привести к обрушению целых зданий.

Стоимость ремонта оценивается в 300–500 тысяч долларов (12,3 млн – 20,6 млн гривен) за каждый объект. По закону штата Невада застройщик обязан устранить дефекты в течение 90 дней, но сроки истекли, а план работ до сих пор не предоставлен.

"Мы отвечаем за качество сдаваемых домов. Активно взаимодействуем с владельцами, рассматриваем их жалобы и выполняем гарантийные ремонты", — заявили представители материнской компании проекта, PulteGroup.

Случай в Неваде не уникален. В разных штатах США фиксируются аналогичные ситуации:

Флорида пережила "кризис штукатурки" на миллиард долларов. В 2018 году PulteGroup выплатила $78,7 млн по судебным искам за некачественную отделку домов.

Техас страдает от глинистых почв, деформирующих фундаменты. Даже дома, восстановленные после урагана "Харви", разрушались всего через несколько лет.

Калифорния ввела строгие законы о ремонте дефектных домов, но споры все равно растягиваются на годы и увеличивают стоимость жилья.

