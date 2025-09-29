"Будинки мрії" за мільйони тріщать по швах: мешканці в жаху від того скільки вони можуть втратити

Жителі елітного району Лейк-Лас-Вегас, штат Невада (США), зіткнулися з несподіваною бідою. Їхні дорогі будинки буквально "тріщать по швах".

Related video

Віллі Баррон, який купив житло за 1,3 мільйона доларів з видом на озеро, через п'ять років виявився заручником проблем. Про це пише Money Wise.

З роками проявилися нерівні підлоги, з'явилися тріщини в стінах і постійний страх обвалення житла.

"Мій будинок нахилився на півтора дюйма... все нестійко і нерівно", — розповів він телеканалу FOX5 Las Vegas.

Схожа ситуація також склалася у десятків сусідів у житловому комплексі Del Webb. За словами адвоката Норберто Сіснероса, що спеціалізується на справах про будівельні дефекти, це "один із найгірших випадків" за його практику.

Журналісти FOX5 показали кадри тріщин на стінах, плитку, що розсипається, зруйновані підпірні стіни й "патіо, що відірвалося". За словами експертів, причиною став неущільнений ґрунт. Власники будинків побоюються, що сильний мусон або землетрус можуть призвести до обвалення цілих будівель.

Віллі Баррон розповідає про проблеми у своєму дорогому будинку Фото: YouTube

Вартість ремонту оцінюють у 300-500 тисяч доларів (12,3 млн — 20,6 млн гривень) за кожен об'єкт. За законом штату Невада забудовник зобов'язаний усунути дефекти протягом 90 днів, але терміни минули, а план робіт досі не надано.

"Ми відповідаємо за якість будинків, що здаються. Активно взаємодіємо з власниками, розглядаємо їхні скарги та виконуємо гарантійні ремонти", — заявили представники материнської компанії проєкту, PulteGroup.

Випадок у Неваді не унікальний. У різних штатах США фіксують аналогічні ситуації:

Флорида пережила "кризу штукатурки" на мільярд доларів. У 2018 році PulteGroup виплатила $78,7 млн за судовими позовами за неякісне оздоблення будинків.

Техас страждає від глинистих ґрунтів, що деформують фундаменти. Навіть будинки, відновлені після урагану "Гарві", руйнувалися всього через кілька років.

Каліфорнія ввела суворі закони про ремонт дефектних будинків, але суперечки все одно розтягуються на роки й збільшують вартість житла.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік під своїм будинком знайшов бункер часів Другої світової. Житель норвезького міста Тронхейм поділився своїм потрясінням після несподіваної знахідки. Під його житлом виявився величезний бункер часів Другої світової війни.

Також стало відомо, що пара розбагатіла після випадкової знахідки в стінах власного будинку. Подружжя з міста Нью-Баффало, штат Мічиган (США) знайшли заховані картини. Їхню цінність знахідки оцінюють у десятки тисяч доларів.