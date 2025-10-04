Как на приставке: юноша стал звездой сети, сыграв в игру теней с прохожими (видео)

Житель США решил развлечься на одном из мостов и устроил забавное зрелище — благодаря созданной тени пытался обходить людей так, чтобы его тень не попадала на людей. Идею неизвестного понравилась пользователям сети.

В течение короткого ролика заметно, что юноше удалось обойти все "препятствия" и остаться "невредимым", как видно на видео в Reddit.

Сообщение мужчины стало вирусным — набрало более 44 тыс. реакций. На кадрах можно увидеть, как под музыку из игры Mario мужчина создает тень, после чего постоянно обходит людей, как препятствия в аркаде.

За несколько мгновений на его "дороге" оказывались пара парней, несколько мужчин и женщин. На последних моментах видео можно увидеть, что мужчина успешно "проходит" миссию.

Пока точно неизвестно, где и когда этот ролик был снят. По предположению пользователей, это произошло в американском штате Коннектикут вблизи одного из учебных заведений.

В комментариях к вирусному видео, юзеры не скрывали восторга от кадров, а больше всего поддержки получили такие реплики:

"Я проголосовал, потому что это смешно, но технически саундтрек должен был бы быть из Frogger";

"Тоже немного сначала перепутал. Frogger был крут"

"сам так делал в 9 лет на мосту над трассой с машинами. Было так весело! Когда я пошел поделиться радостью с отцом, мне устроили нагоняй "не играй на дороге, это очень опасно, больше никогда не делай этого";

"Остроумно".

Впоследствии стало известно, что мужчина изобразил легендарный танец короля поп-музыки в шоу теней. Один юноша записал видео, на котором показал необычный театр теней в своей комнате.