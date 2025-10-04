Як на приставці: юнак став зіркою мережі, зігравши у гру тіней з перехожими (відео)

Мешканець США вирішив розважитися на одному з мостів і влаштував кумедне видовище — завдяки створеному затінку намагався обходити людей так, аби його тінь не потрапляла на людей. Ідею невідомого сподобалася користувачам мережі.

Related video

Протягом короткого ролика помітно, що юнакові вдалося обійти всі "перешкоди" та залишитися "неушкодженим", як видно на відео в Reddit.

Повідомлення чоловіка стало вірусним — набрало понад 44 тис. реакцій. На кадрах можна побачити, як під музику з гри Mario чоловік створює тінь, після чого постійно обходить людей, наче перешкоди в аркаді.

За кілька миттєвостей на його "дорозі" опиналися пара хлопців, кілька чоловіків і жінок. На останніх моментах відео можна побачити, що чоловік успішно "проходить" місію.

Наразі точно невідомо, де та коли цей ролик був знятий. За припущенням користувачів, це сталося в американському штаті Коннектикут поблизу одного з навчальних закладів.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, юзери не приховували втіхи від кадрів, а найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Я проголосував, бо це смішно, але технічно саундтрек мав би бути з Frogger";

"Теж трохи спочатку сплутав. Frogger був крутий"

"сам так робив у 9 років на мосту над трасою з машинами. Було так весело! Коли я пішов поділитися радістю з батьком, мені влаштували нагін "не грай на дорозі, це дуже небезпечно, більше ніколи не роби цього";

"Дотепно".

Раніше Фокус повідомляв про незвичну природу тіней з Хірошіми. Більшість людей вважають, що тіні в японському місті – це все, що залишилося від жертв ядерного вибуху 1945 року.

Згодом стало відомо, що чоловік зобразив легендарний танець короля попмузики у шоу тіней. Один юнак записав відео, на якому показав незвичний театр тіней у своїй кімнаті.