Редкая мутация: змее с двумя головами приходится "договариваться" о трапезе (фото)

В Солт-Лейк-Сити, штат Юта (США), произошло по-настоящему необычное событие. У заводчицы Энн-Кристин Свон вылупилась редкая змея с двумя головами. Вероятность появления такой мутации — всего один случай на 100 000.

49-летняя Энн-Кристин держит змей с 90-х годов, а заниматься их разведением начала в 2021 году. За все это время она видела множество выводков, но с подобным явлением столкнулась впервые. Об этом пишет Daily Star.

"Сначала я подумала, что это близнецы, что иногда случается. Но потом поняла, что развитие пошло необычным образом. Я была шокирована, а потом — невероятно рада. Это настоящее чудо", — рассказала женщина.

Американка назвала змею Харибо, в честь знаменитых желейных конфет "Змейки-близнецы", где на одной основе изображены два персонажа.

Сначала головы спорили между собой, кто из них "главная" Фото: Kennedy News & Media

Сначала головы спорили между собой, кто из них "главная". Этим объяснялось их нескоординированное движение и даже небольшие "драки" за еду. Однако со временем правая голова оказалась более активной и именно она чаще всего принимает пищу.

Змея питается замороженными розовыми мышами, иногда головам приходится "договариваться" о трапезе. Несмотря на необычный внешний вид, Харибо спокойная и дружелюбная, что редко встречается среди представителей ее вида.

На кадрах, показанных хозяйкой, видно, как маленькая 10-сантиметровая змея одновременно погружает обе головы в воду, чтобы напиться. Энн-Кристин признается, что Харибо быстро стал любимцем ее семьи, а знакомые считают имя необычного питомца забавным.

Специалисты отмечают, что появление двуглавых змей — крайне редкое явление. Обычно подобные эмбрионы погибают на ранних стадиях, поэтому сам факт, что Харибо вылупился живым и здоровым, уже можно назвать уникальным.

Энн-Кристин добавила, что продолжит заботиться о своем необычном питомце и будет наблюдать, как он развивается.

