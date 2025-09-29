Рідкісна мутація: змії з двома головами доводиться "домовлятися" про трапезу (фото)

У Солт-Лейк-Сіті, штат Юта (США), сталася по-справжньому незвичайна подія. У заводчиці Енн-Крістін Свон вилупилася рідкісна змія з двома головами. Імовірність появи такої мутації — всього один випадок на 100 000.

49-річна Енн-Крістін тримає змій із 90-х років, а займатися їхнім розведенням почала 2021 року. За весь цей час вона бачила безліч виводків, але з подібним явищем зіткнулася вперше. Про це пише Daily Star.

"Спочатку я подумала, що це близнюки, що іноді трапляється. Але потім зрозуміла, що розвиток пішов незвичайним чином. Я була шокована, а потім — неймовірно рада. Це справжнє диво", — розповіла жінка.

Американка назвала змію Харібо, на честь знаменитих желейних цукерок "Змійки-близнюки", де на одній основі зображені два персонажі.

Спочатку голови сперечалися між собою, хто з них "головна" Фото: Kennedy News & Media

Спочатку голови сперечалися між собою, хто з них "головна". Цим пояснювався їхній нескоординований рух і навіть невеликі "бійки" за їжу. Проте з часом права голова виявилася активнішою і саме вона найчастіше приймає їжу.

Змія харчується замороженими рожевими мишами, іноді головам доводиться "домовлятися" про трапезу. Попри незвичайний зовнішній вигляд, Харібо спокійна і доброзичлива, що рідко зустрічається серед представників її виду.

На кадрах, показаних господинею, видно, як маленька 10-сантиметрова змія одночасно занурює обидві голови у воду, щоб напитися. Енн-Крістін зізнається, що Харібо швидко став улюбленцем її сім'ї, а знайомі вважають ім'я незвичайного вихованця кумедним.

Фахівці зазначають, що поява двоголових змій — вкрай рідкісне явище. Зазвичай подібні ембріони гинуть на ранніх стадіях, тож сам факт, що Харібо вилупився живим і здоровим, уже можна назвати унікальним.

Енн-Крістін додала, що продовжить піклуватися про свого незвичайного улюбленця і спостерігатиме, як він розвивається.

