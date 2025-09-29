Мама с малышом пытается принять душ: на помощь пришел вирусный лайфхак (видео)

32-летняя американка Кейли Дэвис хотела принять душ, но рядом не было ее мужа, которым мог присмотреть за ребенком. Тогда женщина воспользовалась хитрым способом, который позволил ей наконец сходить освежиться.

Тогда Кейли взяла пояс от своего халата и пошла принимать душ, а параллельно держала пояс в руке, убаюкивая сына, если он плакал, как видно на ролике женщины в Instagram.

Решение женщины стало вирусным — видео просмотрели 1 млн раз. Сама американка признается, что это решение стало сознательным шагом в ее послеродовом периоде.

"Я пообещала себе в этот послеродовой период убедиться, что я забочусь о своем психическом здоровье и самоконтроле. Это означает не ждать до позже, потому что обычно это откладывается еще на один день. Но я увидела лайфхак и подумала: почему ждать? Следует попробовать. В худшем случае он будет плакать, и мой душ станет стрессовым вместо успокаивающего", — сказала она Newsweek.

Дэвис сказала, что сам факт чистоты был намного важнее, чем она ожидала, и всего один душ может иметь огромное значение.

"Иногда даже малейший акт заботы о себе может изменить твой день. Поэтому получить тот потенциально спокойный душ с тем лайфхаком было захватывающе — захотелось попробовать и не полагаться на кого-то другого", — рассказала Кейли.

Прежде чем попробовать это, она призналась, что была осторожно оптимистичной. Женщина надеялась, что лайфхак сработает, но имела также мнение, что он может не сработать.

"Я почувствовала себя, ну, супермамой. Многие люди [делились] своим мнением о том, чтобы дать ребенку поплакать минут 10 или купить вибрирующее кресло для самоуспокоения, [и] мой ответ на это таков: я знаю, что ребенок мог бы поплакать 10 минут и быть в порядке, но дело не в ребенке — это больше о том, что я хотела принять успокаивающий душ, иначе я бы просто воспользовалась влажным полотенцем. Я использовала качели и те ресурсы, которые у меня есть, потому что не каждому ребенку нравится вибрирующее кресло-качалка", — резюмировала американка.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному видео, мнение пользователей разделилось: одни пользователи писали слова поддержки, тогда как другие критиковали госпожу Дэвис за то, что она взяла ребенка в ванную комнату.

"Качайся вместе. Качай вместе. Ты справилась намного лучше, чем я. Я так горжусь тобой!";

"Какие только вещи мамы не делают ради своих детей. Надеюсь, он однажды подарит тебе замечательную открытку ко Дню матери!!!";

"Вполне нормально позволить вашему ребенку поплакать";

"Ничего плохого в таком не вижу. Единственное, что меня беспокоит, это как держать пояс под контролем?".

