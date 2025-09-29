Мама з малям намагається прийняти душ: на допомогу прийшов вірусний лайфхак (відео)

32-річна американка Кейлі Девіс хотіла прийняти душ, але поруч не було її чоловіка, яким міг доглянути за дитиною. Тоді жінка скористалася хитрим способом, який дозволив їй нарешті сходити освіжитися.

Related video

Тоді Кейлі взяла пояс від свого халата та пішла приймати душ, а паралельно тримала пояс у руці, заколисуючи сина, якщо він плакав, як видно на ролику жінку в Instagram.

Рішення жінки стало вірусним — відео переглянули 1 млн разів. Сама американка зізнається, що це рішення стало свідомим кроком у її післяпологовому періоді.

"Я пообіцяла собі цього післяпологового періоду переконатися, що я піклуюся про своє психічне здоров’я та самодогляд. Це означає не чекати до пізніше, бо зазвичай це відкладається ще на один день. Але я побачила лайфхак і подумала: чому чекати? Слід спробувати. У гіршому випадку він плакатиме, і мій душ стане стресовим замість заспокійливого", — сказала вона Newsweek.

Девіс сказала, що сам факт чистоти був набагато важливішим, ніж вона очікувала, і всього один душ може мати величезне значення.

"Іноді навіть найменший акт турботи про себе може змінити твій день. Тому отримати той потенційно спокійний душ з тим лайфхаком було захопливо — захотілося спробувати й не покладатися на когось іншого", — розповіла Кейлі.

Перш ніж спробувати це, вона зізналася, що була обережно оптимістичною. Жінка сподівалася, що лайфхак спрацює, але мала також думку, що він може не спрацювати.

"Я відчула себе, ну, супермамою. Багато людей [ділилися] своєю думкою про те, щоб дати дитині поплакати хвилин 10 або купити вібруюче крісло для самозаспокоєння, [і] моя відповідь на це така: я знаю, що дитина могла б поплакати 10 хвилин і бути в порядку, але справа не в дитині — це більше про те, що я хотіла прийняти заспокійливий душ, інакше я б просто скористалася вологим рушником. Я використовувала гойдалку та ті ресурси, які в мене є, бо не кожній дитині подобається вібруюче крісло-гойдалка", — резюмувала американка.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, думка користувачів розділилася: одні користувачі писали слова підтримки, тоді як інші критикували пані Девіс за те, що вона взяла дитину у ванну кімнату.

"Похитуйся разом. Гойдай разом. Ти впоралася набагато краще, ніж я. Я так пишаюся тобою!";

"Які тільки речі мами не роблять заради своїх дітей. Сподіваюся, він одного дня подарує тобі чудову листівку до Дня матері!!";

"Цілком нормально дозволити вашій дитині поплакати";

"Нічого поганого в такому не бачу. Єдине, що мене непокоїть, це як тримати пояс під контролем?".

Раніше Фокус повідомляв, як мама з TikTok показала лайфхак, що підкорив батьків. Молода мама поділилася хитрістю, яка допомагає уникати дитячих істерик у найнапруженіші моменти.

Згодом стало відомо, що 6 помилок, які псують пральну машину. Як виявилося, у багатьох випадках проблема криється у неправильному використанні побутової техніки.