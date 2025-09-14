Дверцята закривати чи ні: 6 помилок, які псують пральну машину
Господарі часто скаржаться на те, що їхні пральні машини працюють повільно або починають неприємно пахнути. Як виявилося, у багатьох випадках проблема криється у неправильному використанні побутової техніки.
Засновник компанії Cookology Ендрю Райт наголосив, що більшість людей несвідомо шкодять пральним машинам, навіть не здогадуючись про це. Своїм досвідом він поділився у розмові з британським таблоїдом The Sun.
"Ми всі маємо пральні машини, але мало хто вміє правильно ними користуватися. Навіть невеликі зміни у завантаженні, догляді та обслуговуванні можуть суттєво подовжити термін їхньої служби. Машини можуть працювати понад 10 років, якщо користуватися ними дбайливо", — пояснив експерт.
За його словами, найпоширеніші помилки такі:
- Перевантаження барабана. Це ускладнює циркуляцію води та порошку, одяг не очищується, а двигун і підшипники зношуються швидше. "Для стандартного прання барабан має бути заповнений приблизно на 75%. Залишайте місце для долоні зверху", — радить Райт.
- Надлишок засобу для прання. Більше порошку не означає, що одяг стане чистішим. Залишки накопичуються у машині й на тканині, викликаючи появу цвілі та подразнення шкіри. "Завжди дотримуйтеся дозування, яке вказав виробник. Для невеликих завантажень чи м’якої води кількість слід зменшувати", — зазначає експерт.
- Закриті дверцята та відсік для порошку. Це створює вологе середовище, де з’являється пліснява. Саме тому завжди залишайте дверцята й висувний ящик трохи прочиненими, щоб забезпечити циркуляцію повітря.
- Прання лише на низьких температурах. Це економить електроенергію, але сприяє накопиченню бактерій та бруду. Раз на місяць запускайте порожнє прання при 60–90°C з порошком або спеціальним засобом для чищення, аби підтримати чистоту барабана та труб.
- Брудний фільтр. Забутий фільтр може спричинити засмічення, неприємний запах або навіть затоплення. Очищуйте фільтр кожні 4–6 тижнів, особливо якщо помічаєте повільний цикл або запах вогкості.
- Ігнорування ярликів на одязі. Неправильний режим прання шкодить як речам, так і самій машині.
"Звичка сортувати речі не лише за кольором, а й за типом тканини допоможе зберегти їхній вигляд і продовжить життя техніки", — підсумував Райт.
