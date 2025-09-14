Дверцята закривати чи ні: 6 помилок, які псують пральну машину

Господарі часто скаржаться на те, що їхні пральні машини працюють повільно або починають неприємно пахнути. Як виявилося, у багатьох випадках проблема криється у неправильному використанні побутової техніки.

Засновник компанії Cookology Ендрю Райт наголосив, що більшість людей несвідомо шкодять пральним машинам, навіть не здогадуючись про це. Своїм досвідом він поділився у розмові з британським таблоїдом The Sun.

"Ми всі маємо пральні машини, але мало хто вміє правильно ними користуватися. Навіть невеликі зміни у завантаженні, догляді та обслуговуванні можуть суттєво подовжити термін їхньої служби. Машини можуть працювати понад 10 років, якщо користуватися ними дбайливо", — пояснив експерт.

Щоб пральна машинка служила довго, потрібно дотримуватися певних правил Фото: Getty

За його словами, найпоширеніші помилки такі:

Перевантаження барабана. Це ускладнює циркуляцію води та порошку, одяг не очищується, а двигун і підшипники зношуються швидше. "Для стандартного прання барабан має бути заповнений приблизно на 75%. Залишайте місце для долоні зверху", — радить Райт. Надлишок засобу для прання. Більше порошку не означає, що одяг стане чистішим. Залишки накопичуються у машині й на тканині, викликаючи появу цвілі та подразнення шкіри. "Завжди дотримуйтеся дозування, яке вказав виробник. Для невеликих завантажень чи м’якої води кількість слід зменшувати", — зазначає експерт. Закриті дверцята та відсік для порошку. Це створює вологе середовище, де з’являється пліснява. Саме тому завжди залишайте дверцята й висувний ящик трохи прочиненими, щоб забезпечити циркуляцію повітря. Прання лише на низьких температурах. Це економить електроенергію, але сприяє накопиченню бактерій та бруду. Раз на місяць запускайте порожнє прання при 60–90°C з порошком або спеціальним засобом для чищення, аби підтримати чистоту барабана та труб. Брудний фільтр. Забутий фільтр може спричинити засмічення, неприємний запах або навіть затоплення. Очищуйте фільтр кожні 4–6 тижнів, особливо якщо помічаєте повільний цикл або запах вогкості. Ігнорування ярликів на одязі. Неправильний режим прання шкодить як речам, так і самій машині.

Перевантаження барабана шкодить пральній машинці Фото: Getty

"Звичка сортувати речі не лише за кольором, а й за типом тканини допоможе зберегти їхній вигляд і продовжить життя техніки", — підсумував Райт.

