Дверцы закрывать или нет: 6 ошибок, которые портят стиральную машину

Хозяева часто жалуются на то, что их стиральные машины работают медленно или начинают неприятно пахнуть. Как оказалось, во многих случаях проблема кроется в неправильном использовании бытовой техники.

Основатель компании Cookology Эндрю Райт отметил, что большинство людей бессознательно вредят стиральным машинам, даже не догадываясь об этом. Своим опытом он поделился в разговоре с британским таблоидом The Sun.

"Мы все имеем стиральные машины, но мало кто умеет правильно ими пользоваться. Даже небольшие изменения в загрузке, уходе и обслуживании могут существенно продлить срок их службы. Машины могут работать более 10 лет, если пользоваться ими бережно", — пояснил эксперт.

Чтобы стиральная машинка служила долго, нужно придерживаться определенных правил Фото: Getty

По его словам, самые распространенные ошибки следующие:

Перегрузка барабана. Это затрудняет циркуляцию воды и порошка, одежда не очищается, а двигатель и подшипники изнашиваются быстрее. "Для стандартной стирки барабан должен быть заполнен примерно на 75%. Оставляйте место для ладони сверху", — советует Райт. Избыток порошка. Больше порошка не означает, что одежда станет чище. Остатки накапливаются в машине и на ткани, вызывая появление плесени и раздражение кожи. "Всегда придерживайтесь дозировки, которую указал производитель. Для небольших загрузок или мягкой воды количество следует уменьшать", — отмечает эксперт. Закрытые дверцы и отсек для порошка. Это создает влажную среду, где появляется плесень. Именно поэтому всегда оставляйте дверцу и выдвижной ящик немного приоткрытыми, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Стирка только на низких температурах. Это экономит электроэнергию, но способствует накоплению бактерий и грязи. Раз в месяц запускайте пустую стирку при 60-90°C с порошком или специальным чистящим средством, чтобы поддержать чистоту барабана и труб. Грязный фильтр. Забытый фильтр может вызвать засорение, неприятный запах или даже затопление. Очищайте фильтр каждые 4-6 недель, особенно если замечаете медленный цикл или запах сырости. Игнорирование ярлыков на одежде. Неправильный режим стирки вредит как вещам, так и самой машине.

Перегрузка барабана вредит стиральной машинке Фото: Getty

"Привычка сортировать вещи не только по цвету, но и по типу ткани поможет сохранить их вид и продлит жизнь техники", — подытожил Райт.

