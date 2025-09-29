"Не знаю, что делать": женщина приютила кота с необычной мордочкой (фото)

26-летняя женщина из Англии стала хозяйкой кота Бага, но когда взглянула на его мордочку, то не смогла поверить в увиденное. Это также озадачило пользователей сети, которые выдвинули свои версии необычности котика.

Related video

Британка говорит, что люди в кошачьем приюте сказали ей, что усы были подрезаны, говорится в заметке автора поста в Reddit.

История женщины стала вирусной — набрала более 10 тыс. реакций. По словам женщины, она несмотря на то, что котику обрезали усы, они выглядят "достаточно симметрично и ровно с обеих сторон".

"Я не думаю, что так было бы, если бы их обгрызли. Но я так запуталась и не знаю, что делать, потому что никогда такого не видела", — сказала владелица кота.

Она добавила Newsweek, что сам Баг по характеру является спокойным и ласковым котом, но все еще продолжает адаптироваться. В то же время также женщина проверяет, как влияет отсутствие усов на самого пушистого.

Баг очень добрый и ласковый котик. Фото: Reddit

"Он немного нервничает и трудно привыкает к окружению — но это может быть и из-за переезда. Однако он очень ласковый и спокойный",

Она планирует на следующей неделе отвести Бага к ветеринару, чтобы исключить возможные медицинские причины потери усов. К счастью, как пишут журналисты, по информации PetMD, усы могут отрастать, но для этого понадобиться от шести недель до трех месяцев.

Советы других владельцев кошек

Пост уже собрал сотни комментариев, многие из которых оставили другие владельцы кошек, делясь собственным опытом.

"Они отрастут, но по моему опыту он может быть немного слишком осторожным или растерянным, пока они будут расти... коты получают много важной сенсорной информации из усов, и вам, возможно, придется волноваться, что кот либо застрянет, либо будет менее активным из-за нехватки сигналов от органов чувств".

"Одна из наших кошек засунула голову в нижнюю часть котла и обожгла себе усы. Но с ней все хорошо, хотя выглядела она забавно".

"У меня был кот, который всегда отгрызал часть усов своих братьев, когда они играли. Понятия не имею, почему а) ему это так нравилось, или б) почему все позволяли ему это делать!".

Ранее Фокус сообщал, что кот стал интернет-сенсацией благодаря приветствию с гостями. Джеллибин не является бездомным котом — у него есть хозяин, который утверждает, что заботится о своем четырехлетнем питомце.

Впоследствии стало известно, как кот не простил хозяйке, что оставила его дома. За время отсутствия хозяйки пушистый с кличкой Плутон успел обидеться на владелицу, а его реакция ее подруге стала вирусной.