"Не знаю, що робити": жінка прихистила кота з незвичною мордочкою (фото)

26-річна жінка з Англії стала господаркою кота Бага, але коли поглянула на його мордочку, то не змогла повірити в побачене. Це також спантеличило користувачів мережі, які висунули свої версії незвичності котика.

Британка говорить, що люди у котячому притулку сказали їй, що вуса були підрізані, йдеться в дописі авторки посту в Reddit.

Історія жінки стала вірусною — набрала понад 10 тис. реакцій. За словами жінки, вона попри те, що котику обрізали вуса, вони виглядають "досить симетрично й рівно з обох боків".

"Я не думаю, що так було б, якби їх обгризли. Але я так заплуталася і не знаю, що робити, бо ніколи такого не бачила", — сказала власниця кота.

Вона додала Newsweek, що сам Баг за характером є спокійним та лагідним котом, але все ще продовжує адаптовуватися. Водночас також жінка перевіряє, як впливає відсутність вусів на самого пухнастого.

Баг дуже добрий та лагідний котик Фото: Reddit

"Він трохи нервує та важко звикає до оточення — але це може бути й через переїзд. Проте він дуже лагідний і спокійний",

Вона планує наступного тижня відвести Бага до ветеринара, щоб виключити можливі медичні причини втрати вусів. На щастя, як пишуть журналісти, за інформацією PetMD, вуса можуть відростати, але для цього знадобитися від шести тижнів до трьох місяців.

Поради інших власників котів

Пост уже зібрав сотні коментарів, багато з яких залишили інші власники котів, ділячись власним досвідом.

"Вони відростуть, але з мого досвіду він може бути трохи надто обережним або розгубленим, поки вони ростимуть… коти отримують багато важливої сенсорної інформації з вусів, і вам, можливо, доведеться хвилюватися, що кіт або застрягне, або буде менш активним через брак сигналів від органів чуття".

"Одна з наших кішок засунула голову в нижню частину котла й обпалила собі вуса. Та з нею все добре, хоча виглядала вона кумедно".

"У мене був кіт, який завжди відгризав частину вусів своїх братів, коли вони бавилися. Поняття не маю, чому а) йому це так подобалося, або б) чому всі дозволяли йому це робити!".

