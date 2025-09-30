Супруги нашли в стене старого дома послание из прошлого: что скрывал прежний владелец

Супруги из Виннипега (Канада) во время ремонта ванной комнаты в доме 1940-х годов наткнулись на неожиданную находку. Предыдущие владельцы оставили за стеной пластиковый скелет в одежде с запиской внутри кармана.

В нагрудном кармане супруги также обнаружили записку. Об этом пишет Mirror.

По словам владелицы дома Кейли Эллисон, ремонт начался с демонтажа старой стены. В образовавшемся отверстии супруги заметили голову скелета. Первое впечатление оказалось пугающим, однако после того как гипсокартон убрали полностью, стало ясно, что находка — розыгрыш.

Скелет был аккуратно одет: джинсы, заправленная рубашка, ремень на талии. В нагрудном кармане супруги обнаружили записку с подписью "БУУ! Ха-ха, я тебя напугал? Джейсон Лейн, 2013".

Помимо шутливой "закладки", в доме также нашли USB-накопитель, где предыдущий хозяин оставил фотографии и историю здания, включая его вид в разные периоды владения семьей.

Эллисон призналась, что планирует вернуть скелет на место и добавить свои фотографии и заметки на тот же носитель.

"Хочу продолжить эту традицию и оставить след для будущих жильцов", — сказала она.

Реакция соцсетей

Видео находки семья выложила в Instagram и на платформу Viralhog. Ролик быстро набрал популярность, а пользователи соцсетей оценили розыгрыш:

"Прекрасная шутка";

"Ого, это действительно игра в долгую";

"Я бы оставил еще и адрес электронной почты. Хотелось бы узнать, когда это обнаружат".

Некоторые, однако, усомнились в подлинности истории, отмечая "слишком чистый вид" скелета и записки. Но большинство сошлось во мнении, что это отличная и безобидная шутка.

