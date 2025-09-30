Подружжя знайшло в стіні старого будинку послання з минулого: що приховував колишній власник

Подружжя з Вінніпега (Канада) під час ремонту ванної кімнати в будинку 1940-х років натрапило на несподівану знахідку. Попередні власники залишили за стіною пластиковий скелет в одязі із запискою всередині кишені.

У нагрудній кишені подружжя також виявили записку. Про це пише Mirror.

За словами власниці будинку Кейлі Еллісон, ремонт почався з демонтажу старої стіни. В отворі, що утворився, подружжя помітило голову скелета. Перше враження виявилося лякаючим, однак після того як гіпсокартон прибрали повністю, стало зрозуміло, що знахідка — розіграш.

Скелет був акуратно одягнений: джинси, заправлена сорочка, ремінь на талії. У нагрудній кишені подружжя виявило записку з підписом "БУУ! Ха-ха, я тебе налякав? Джейсон Лейн, 2013".

Крім жартівливої "закладки", у будинку також знайшли USB-накопичувач, де попередній господар залишив фотографії та історію будівлі, включно з її виглядом у різні періоди володіння сім'єю.

Еллісон зізналася, що планує повернути скелет на місце і додати свої фотографії та нотатки на той самий носій.

"Хочу продовжити цю традицію і залишити слід для майбутніх мешканців", — сказала вона.

Реакція соцмереж

Відео знахідки сім'я виклала в Instagram і на платформу Viralhog. Ролик швидко набрав популярності, а користувачі соцмереж оцінили розіграш:

"Прекрасний жарт";

"Ого, це дійсно гра в довгу";

"Я б залишив ще й адресу електронної пошти. Хотілося б дізнатися, коли це виявлять".

Дехто, однак, засумнівався в правдивості історії, відзначаючи "надто чистий вигляд" скелета і записки. Але більшість зійшлася на думці, що це чудовий і нешкідливий жарт.

